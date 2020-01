Havila Kystruten. Illustrasjon: Havila.

Økonomiske problemer ved verft. Kystruteskip forsinket.

Betalingsproblemer skal være blant årsakene til at to av de fire nye kystruteskipene som norske Havila skal sette inn langs kysten, er kraftig forsinket.

NTB

Marie Misund Bringslid

Publisert Published on 14.10.2019 07:10

Fra 1. januar 2021 skal det norske rederiet Havila sette inn fire skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes i konkurranse med Hurtigruten.

Avtalen ble inngått i fjor mellom rederiet og Samferdselsdepartementet, og kontrakten er gitt en varighet på ti år. Ifølge avtalen skal rederiet Havila, som holder til i Fosnavågen på Sunnmøre, seile med fire nye skip på ruten. Hurtigruten betjener den samme strekningen med elleve skip i dag, men skal redusere til sju skip når konkurrenten er på plass.

To av skipene skal leveres fra et verft i Spania, men arbeidet har nå stått stille i flere uker, skriver Nordlys og siterer den spanske avisen Faro de Vigo. Verftet skal ha varslet at byggingen av de to skipene vil være seks måneder forsinket og at de derfor ikke vil være klare til å settes inn i trafikk som planlagt i januar 2021. Bakgrunnen er oppgitt til å være betalingsmislighold og endringer av konstruksjon fordi skipene ble for tunge.

Risikerer dagbøter

Samferdselsdepartementets opplyser til Nord24.no at de senest ble oppdatert av Havila om framdriften i saken onsdag sist uke. Rederiet risikerer dagbøter dersom ikke skipene er klare som avtalt.

– Samferdselsdepartementet legger så langt til grunn at Havila er klare til å starte drift på kystruten fra 1.1.2021 iht. inngått avtale. Vi er i løpende dialog med Havila om dette, skriver seniorrådgiver Kjell Brataas.

Mandag ettermiddag skriver Havila i en pressemelding at byggestansen for de to skipene er knyttet til verftet Barreras sine økonomiske problemer.

– Vi har fullfinansiert alle fire skipene og finansieringen har vært på plass i en land periode, forteller administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll i meldingen.

Ifølge Havila Kystruten går både betalingen og byggingen av de to skipene hos Tersan etter planen, mens selskapet fortsatt venter på en avklaring av Barreras økonomiske situasjon.

Havile Kystruten viser til at det spanske verftet har hatt store vansker med andre byggeprosjekt, og både styreleder, administrerende direktør og finansdirektøren ved verftet er kastet. Verftet tok også nylig ut konkursbeskyttelse.

– Havila Kystruten kan ikke betale til verftet uten at bankene kan gi oss garantier, men vi er klare når det er på plass. Havila Kystruten har betydelig egenkapital, og i tillegg til inngåtte låneavtaler, er alle de fire skipene fullfinansierte og har vært det i en lang periode.

Tekniske utfordringer

I sommer ble det klart at det var tekniske utfordringer rundt vekt og dypgang for de fire skipene. Det er det funnet løsninger på nå, ifølge Havila Kystruten og skriver at det eneste selskapet venter på nå er økonomisk avklaring hos Barreras.

– Men dette er avhengig av andre aktører enn oss, verftet selv, finansinstitusjoner og andre kunder. Vi håper på en snarlig avklaring, og straks den er klar, er vi klar, sier Myrvoll.

Selskapet melder videre at de har tett kontakt med Samferdselsdepartementet om situasjonen.

– Vi holder fremdriften på de to skipene som blir bygget i Tyrkia og arbeider for å ha på plass en løsning slik at vi kan overholde kontrakten og levere trygg og god transport langs kysten på alle de fire rutene, sier Myrvoll.