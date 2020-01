Siden 2018 har Kleven Verft i Ulsteinvik vært kontrollert av Hurtigruten. Nå kan verftet få nye eiere i løpet av kort tid. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Går mot løsning for Kleven Verft – kansellerer oppsigelser

Finansdirektøren i Kleven Verft håper å få salget av Ulsteinvik-bedriften i havn innen utgangen av januar. Samtidig legges varslede oppsigelser på is.

Publisert Published on 17.01.2020 15:43

Sommeren 2018 gikk Hurtigruten inn med 600 friske millioner og overtok kontrollen over Kleven Verft AS for å sikre leveransen av rederiets to nye ekspedisjonsskip, MS «Roald Amundsen» og MS »Fridtjof Nansen».

Da hadde Kleven lagt bak seg vanskelige år etter at offshore-etterspørselen raste i 2014.

I høst ble restruktureringen av verftet ferdigstilt, og 1. november ble Nye Kleven Verft formelt stiftet, med en balanse på 130 millioner kroner i gjeld knyttet til verftets eiendeler.

Les også: Kleven gikk 349 millioner i minus i 2018

Hurtigruten har imidlertid vært klar på at de vil selge seg ut så snart «Fridtjof Nansen» ble levert, noe som skjedde i desember, og verftet har derfor vært på jakt etter nye eiere.

Løsning innen få dager

Nå melder lokalavisen Vikebladet at det går mot en løsning for hjørnesteinsbedriften i Ulsteinvik.

Til avisen sier finansdirektør Ola Beinnes Fosse at han har tro på at Kleven Verft kan få nye eiere i løpet av januar. Det skal være to-tre aktører som er særlig interessante.

Verftet har vært i møter med flere aktuelle kjøpere, men Fosse ønsker ikke å kommentere hvem de forhandler med.

– Vi ønsker å få salget i havn i løpet av januar, og det er avgjørende at kjøperen fyller våre kriterier og at vi blir enige om en fornuftig pris, sier Fosse til lokalavisen.

Les også: Overleverte nytt hurtigruteskip

Det har versert flere rykter om hvilke kjøpere som kan være aktuelle, der blant annet kroatiske Brodosplit og norske Westcon har vært nevnt.

Ovenfor Vikebladet presiserer Fosse at kjøperen må ha finansiell evne til å ta verftet videre inn i fremtiden, og understreker viktigheten av å få inn nye prosjekter raskt.

– Vi har nå for alvor gått over fra interesse til konkrete forhandlinger, sier Fosse.

Kansellerer oppsigelser

I forbindelse med restruktureringen av verftet, meldte dessuten Kleven i september at de måtte kutte kraftig i ansatte. På grunn av lavere aktivitet i 2020, fryktet verftet at arbeidsstokken måtte reduseres med opp mot 100 stillinger.

Nå skriver DN at oppsigelsene er lagt på is.

– Det har skjedd så mye positivt den siste tiden med nye oppdrag at vi unngår oppsigelser, sier Fosse til avisen.

Attraktive etter tidlig leveranse

I desember ble hurtigruteskipet «Fridtjof Nansen» levert før tiden. Dette skal ha hatt en stor positiv effekt på salgsprosessen, ifølge Fossen.

Den tidlige leveransen har gjort det mulig for Hurtigruten å sette opp ekstraseilinger i forkant av jomfruturen i april.