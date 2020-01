«Bow Fortune». Foto: Odfjell

Odfjell-skip kolliderte med fiskebåt i Texas

Én person er omkommet og to er fortsatt savnet etter sammenstøtet.

Publisert Published on 15.01.2020 13:12

Odfjell sin kjemikalietanker «Bow Fortune» kolliderte med en 81 fots fiskebåt i havnen Galveston i Texas tirsdag.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Èn omkom, to savnet

Ulykken skjedde like før klokken 16 lokal tid, klokken 23 norsk tid.

«Bow Fortune» var på vei fra Lake Charles til Galveston og hadde 15.000 tonn last om bord.

Fartøyet var første skip i en konvoi, og seilte med los. Det var tett tåke i området, opplyser Odfjell.

Fiskebåten «Pappy’s Pride», som hadde et mannskap på fire, kantret etter kollisjonen.

Den amerikanske kystvakten melder at to av de fire ble funnet, hentet opp av vannet og tatt hånd om av helsepersonell.

– En av dem ble senere bekreftet omkommet, sier Terrell Sisk hos kystvakten i Galveston til Sysla.

Tilstanden til den andre som ble funnet er stabil, sier han.

To av mannskapet er fortsatt savnet, og flere båter fra den amerikanske kystvakten, frivillige og lokalt politi er involvert i søket.

– Vi søker foreløpig på overflaten, men har tilgang til helikopter som står på «stand by», sier Sisk.

Fiskefartøyet er lokalisert på havbunnen utenfor havnen i Galveston, like i nærheten av der sammenstøtet skjedde.

Etterforsker ulykken

Tankskipet skal bare ha små skader etter sammenstøtet, og det skal ikke ha vært noen utslipp etter hendelsen.

Mannskapet om bord består av 28 sjøfolk, hvorav seks er norske, en svensk, en britisk og 20 filippinske. Alle er uskadet og i sikkerhet, ifølge

– Det er med sorg vi har mottatt informasjon om at en av besetningsmedlemmene om bord i fiskebåten har mistet livet, og at to fortsatt er savnet, skriver Odfjell i en pressemelding.

Saken blir rutinemessig undersøkt av lokale myndigheter for å finne årsaken.

– Vi er i tett dialog med myndighetene og følger opp våre folk, sier kommunikasjonssjef Anngun Dybsland i Odfjell til Sysla.

Skipsforsikringsselskapet Gard er også involvert.

Terrell Sisk hos den amerikanske kystvakten bekrefter at de etterforsker hendelsen.

Hjemmehavn Bergen

«Bow Fortune» er et 183 meter langt kjemikalieskip, som ble bygget hos det som da var Kværner i Florø i 1999.

Det er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister, og har Bergen som hjemmehavn.

Skipet ligger nå ved kai i Galveston i Texas.

Skjermdump: Marine Traffic