Fjord 1 tapte 17 millioner i fjerde kvartal

Store investeringer i elektrifiserte fartøy får skylda for røde tall. Selskapet har nå kontrakter for 24,5 milliarder kroner.

Publisert Published on 26.02.2020 08:25

Fjord 1 leverte en omsetning på 689 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 772 millioner i samme periode året før.

Resultatet endte på minus 17 millioner kroner – langt verre enn positive 117 millioner da selskapet la frem resultatene for fjerde kvartal 2018.

Store investeringer bidro til lavere resultat

– 2019 var et overgangsårs med endringer i kontraktsporteføljen og betydelige investeringer. Vi er nå i ferd med å fullføre et omfattende program for fornying av fartøy som vil gjøre fartøysflåten til den største elektrifiserte fartøysflåten i Norge, sier daglig leder Dagfinn Neteland i børsmeldingen.

Totalt for 2019 endte bunnlinjen på 215 millioner kroner, ned fra 540 millioner kroner i 2018. Ledelsen peker på lavere volum og store investeringer i perioden for grunnen til fallet.

– Fjord 1 sin langsiktige strategi og visjon står fast. Selskapet er og vil være en ledende aktør i det norske ferjemarkedet som tilbyr kundene trygg, pålitelig og miljøvennlig transport. I 2020 vil vi fokusere på å få nye fartøy og infrastruktur i full drift for å frigjøre verdiskapingspotensialet som ligger i den store langsiktige kontraktsporteføljen vår, sier Neteland.

– Vi leverer også i år et sterkt resultat preget av store endringer og særdeles høy aktivitet, og dette er vi godt fornøyd med.

Gjennom året fikk selskapet levert ni hybridfartøy.

– Dette vil føre til en stor forbedring av miljøavtrykket vårt. Investeringsprogrammet er et viktig steg på veien mot visjonen vår om å bli den mest miljøvennlige tilbyderen av ferjetransport, sier Neteland.

Kontrakter for 24,5 milliarder

For 2020 venter selskapet at driftsinntektene økes med mellom 10 og 15 prosent sammenlignet med 2019.

Med seieren av den langsiktige Halsa-Kanestraum-kontrakten for perioden 2021 til 2030, har selskapet nå kontrakter for rundt 24,5 milliarder kroner.

Det har skjedd mye på kort tid i fergeselskapet Fjord 1. I desember i fjor gikk Per Sævik og hans selskap Havila sammen med det amerikanske fondet Vision Ridge og la inn bud på et stort antall aksjer i Fjord1.

11. desember kommer reaksjonen fra storaksjonær Frederik Mohn. Han trekker seg fra styret i Fjord1 med umiddelbar virkning. Selv om Mohn har trukket seg fra styret, kjøper han seg likevel opp i Fjord1 i januar, fra 7,75 til over 10 prosent av selskapet.

To uker senere, 11. februar, tar Mohn et nytt jafs av fergeselskapet, og kjøper aksjer for 360 millioner kroner. Prisen per aksje er 45 kroner, de samme han tidligere avslo å selge til Sævik for. Nå eier Mohn 18,46 prosent av Fjord1.