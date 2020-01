Seven Waves. Foto: Subsea 7

Mulig milliardkontrakt for havvind-kabler for Subsea 7

Selskapet har fått en “betydelig” kontrakt for et undervannskabelsystem i Taiwan.

02.10.2019

Subsea 7 har fått en såkalt “sizeable” kontrakt på mellom 50 og 150 millioner dollar, tilsvarende mellom 450 millioner og 1,3 milliarder kroner, for installering av et undervannskabelsystem på et havvindprosjekt i Taiwan.

Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Prosjektering vil starte ved selskapets kontorer i Tyskland og Taiwan, opplyser selskapet. Aktiviteten offshore i Taiwan ventes å starte i 2022.

Dette er den andre potensielle milliardkontrakten selskapet har fått denne uken. Mandag annonserte Subsea 7 at de har fått en “sizeable” kontrakt av BP Exploration for arbeid på Azeri Central East-prosjektet i Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli-feltet i Det kaspiske hav, verdt opp mot 1,3 milliarder kroner.