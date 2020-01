Statsminister Erna Solberg og daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) viste fram en stein av manganskorpe og sulfid sommeren 2018. Arkivfoto: NTB scanpix

Mineraler for 1.000 milliarder funnet på havbunnen ved Svalbard

Norske forskere gjort funn av marine mineraler med en verdi på anslagsvis 1.000 milliarder kroner på havbunnen ved Svalbard.

NTB

Publisert Published on 28.01.2020 22:39

Det dreier seg blant annet om kobber, sink, gull og sølv, ifølge TV 2. Det er forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim som har gjort funnet.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er at det er verdier for 1.000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU.

Resultatene ble presentert på forskerkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø tirsdag.

– Det er ennå mye usikkerhet rundt anslaget, det kan være mye mer eller litt mindre, sier han til kanalen.

Regjeringen foreslo sommeren 2018 en havbruksminerallov for å sikre bærekraftig og lønnsom forvaltning av mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. Loven legger til rette for at kommersielle selskaper skal kunne konkurrere om å få lete etter og utvinne mineralforekomster på havbunnen.

Mineralene benyttes i dag i blant annet i vindmøller, elbiler, batterier og i legeringer med aluminium. Oljedirektoratet er allerede i full gang med en kartlegging, og det er påvist både manganskorper og sulfider på store havdyp i Norskehavet ved Jan Mayen og altså ved Svalbard.

