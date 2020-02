Kristin Holth, DNB under Sysla Live i Ålesund i 2017. Foto: Chris Ronald Hermansen

DNB reduserte sine lån til shipping med 10,4 mrd. i 2019

Ved utgangen av 2019 hadde DNB lån til shipping for 47,53 milliarder kroner, året før hadde de 57,93 milliarder kroner. Lederen for havnæringer i DNB ser for seg at de kan bli værende på dagens nivå.

I en lang årrekke har DNB redusert sin eksponering mot shippingbransjen. I 2012 hadde de en utlånsportefølje på 130 milliarder kroner, i 2019 var den på 47,53 milliarder kroner.

Tallene fremkommer på DNBs kvartalsrapport torsdag. Reduksjonen fra 2018 til 2019 var på 10,4 milliarder kroner, ned fra 57,93 milliarder kroner i 2018.

Vil være stabilt på dagens nivå

Kristin Holth, leder for havnæringer i DNB, mener dagens verdi reflekterer det nivået de ønsker å være på.

– Etter å ha tatt ned låneporteføljen i mange år, mener jeg at den verdien som står i dag, gjerne kan forbli i flere år fremover, sier Holth.

Et lyspunkt ved shipping-lånene var at DNB i 2019 reverserte forventede tap på utlån med 105 millioner kroner, mot et forventet tap på utlån på åtte millioner kroner i 2018.

DNBs kommunikasjonsrådgiver, Andreas Nyheim, oppsummerer shippingåret 2019 slik:

– 2019 var et meget aktivt år både i shipping og generelt for havnæringene. Vi har høyere aktivitet, og bidrar til at kundene våre kan realisere flere planer og investeringer, selv om vi låner ut mindre på egen bok enn før.

Hjelper rederiene å finne annen kapital

Den store årsaken til at DNB reduserer sine utlånsporteføljer i shipping og olje, gass og offshore er et ønske om å redusere eksponeringen mot sykliske bransjer. På grunn av dette har DNBs shippingavdeling også vendt blikket mer mot å tilby investor-tjenester.

– Vi ønsker å ha større aktivitet på den kapitalen vi har i utlånsporteføljen. Vi bistår rederiene på å finne kapital andre steder, som i obligasjonsmarkedet, egenkapitalmarkedet, eksportkredittmarkedet og fra andre banker, sier Holth.

– Som et ledd i strategien reduserte vi antall kunder, for å bedre kunne hjelpe de å navigere i kapitalmarkedet, fortsetter Holth.

Kundene i shipping-porteføljen til DNB er jevnt spredt mellom tank-, kjemikalie og tørrlastrederier, forteller Holth.

Ratene stuper på korona-viruset

Shipping er preget av høye topper og dype daler, og for tiden er shipping inne i en dyp dal. En typisk treg vinterperiode, de nye utslippsreguleringene IMO 2020, naturkatastrofer i Brasil og nå korona-viruset har dratt indeksen, som sier hva de største tørrlastskipene tjener, Baltic Capesize Index (BCI), under null.

Indeksen, BCI, står torsdag på minus 187 dollar, for første gang i historien.

– Korona-viruset har helt åpenbart en stor effekt på ratene som følge av et fall i etterspørsel, men mest tydelig er problemene for cruise-næringen ettersom innreise til Kina er blitt ganske problematisk, sier Holth.

På cruise-skipet Diamond Princess er passasjerene blitt isolert på lugarene etter påvist utbrudd av korona ombord.

Siden tredje januar har oljeprisen falt 19 prosent, med lavere etterspørsel etter olje som følge av korona-viruset som en av de sterkeste faktorene.

