Illustrasjonsbilde: «Sanco Sword» er et av skipene Axxis Geo Solutions har brukt til sine seismiske undersøkelser. Foto: Axxis Geo Solutions More

Axxis Geo Solutions får utvidet kontrakt i Midtøsten

En storkontrakt i Midtøsten har gitt mer jobb for seismikkselskapet Axxis Geo Solutions.

Publisert Published on 19.03.2020 08:42

På tampen av fjoråret annonserte Axxis Geo Solutions at de gikk i gang på en forsinket storkontrakt i Midtøsten med fire skip.

I en børsmelding torsdag melder selskapet at kontrakten er utvidet med ytterligere …

Verdien av kontrakten i utgangspunktet var 35 millioner dollar. Varigheten var i utgangspunktet bare ut første kvartal, men med utvidelsen har selskapet arbeid i ytterligere syv seilingsmåneder, utover i andre kvartal.

– Det ytterligere arbeidet, sammen med en nylig annonsert kontrakt i Nordsjøen, vil være hjelpsom i den pågående prosessen for å styrke selskapets arbeidskapital, sier administrerende direktør, Lee Parker, i en børsmelding.

Havila Shipping leverer to plattformskip til Axxis Geo Solutions til prosjektet. De melder at de også har fått utvidet sin kontrakt til prosjektet med fartøyene Havila Aurora og Havila Fortune til henholdsvis ut mai og ut juni. Havila melder videre at Havila Borg har fått en kontrakt fra et britisk oljeselskap i juni, med varighet på 40 dager.