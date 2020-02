Illustrasjon.

Regjeringen snur og gir penger til utviklingen av Stad skipstunnel

Regjeringen lover nå fem millioner kroner til planleggingen av den omdiskuterte skipstunnelen på Stad.

Publisert Published on 12.11.2019 12:02

Det skriver NRK i dag.

– Vi er glade og lettet over at Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget nå sikrer at fremdriften i arbeidet med Stad skipstunnel kan holde frem, seier ordfører i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo til NRK.

De fire partiene i regjeringen har blitt enige om å gi fem millioner kroner for å fortsette planleggingen av skipstunnelen på Stad.

Hvis skipstunnelen blir vedtatt bygget vil byggestart være i 2021, slik det kommer frem av nasjonal transportplan.

Leder i Vestland Senterparti, Sigurd Reksnes, er glad for bidraget, men sier til NRK at det er for lite.

– Jeg synes dette er for lite, puslete, og Regjeringen burde ha kommet med en startbevilgning, slik at prosjektet kommer i gang, sier Reksnes.

Les mer om skipstunnelen i faktaboksen under:

Fakta Stad Skipstunnel Tunnelen er planlagt fra Eide i Moldefjorden under Mannseidet til Kjødepollen ved Vanylvsfjorden. Tunnelen skal ha en lengde på 1700 meter, bredde på 36 meter og høyde på 50 meter, og skal være verdens første skipstunnel av denne dimensjonen.

Etablering av skipstunnelen vil avskjære eksisterende veisystem på begge sider av tunnelen og krever omlegging av veier både på Eidsstranda og på Kjøde, i tillegg til tilførselsvei inn til tunnelen.

Prosjektet forventes ifølge Kystverket å redusere ventetid og reisetid i forhold til å passere rundt Stad, redusere klimagassutslipp, samt redusere risikoen for ulykker.

Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternative” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (Hurtigruta).

Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.

I NTP 2014-2023 har regjeringen sagt at de ønsker å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet da. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.

Vil ikke ta i bruk tunnelen

Blant dem som ønsker å ta i bruk skipstunnelen som skal sørge for sikrer seilas gjennom det værharde havområdet, er rederiet Havila.

– Vi håpar at tunnelen vert bygt. Det vert ein enorm turistattraksjon, sa Arild Myrvold, daglig leder i Havila Kystruten.

Rederiet skal fra januar 2021 drive fire skip på strekningen Bergen-Kirkenes.

Konkurrenten Hurtigruten har tidligere slått fast at de av en rekke ulike årsaker ikke kommer til å benytte seg av skipstunnelen.

– Målet med en skipstunnel ved Stad skal være å redusere reisetid, redusere forurensning og redusere faren for ulykker. For Hurtigrutens del, vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsatte. Derfor har vi besluttet at vi ikke kommer til å bruke tunnelen dersom den blir realisert, sa kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Vanskelige seilingsforhold

Hurtigruten mener skipstunnelen vil medføre vanskelige seilingsforhold i begge ender av tunnelen, økt forurensning, fare for ulykker og endrede rutetider.

«Ingen av vurderingspunktene konkluderer med at tunnelen er å foretrekke framfor dagens velkjente seiling rundt Stad for Hurtigruten, Hurtigrutens skip og Hurtigrutens gjester. Tvert imot viser gjennomgangen flere sentrale risikomomenter der tunnelen kommer langt svakere ut enn dagens seilingsled. Av dette følger at Hurtigruten ikke kommer til å benyttes seg av Stad skipstunnel», skrev Hurtigruten i et brev til prosjektet Stad skipstunnel, Samferdselsdepartementet og Kystverket i fjor.

I brevet gir Hurtigruten sin vurdering av den planlagte skipstunnelen på Stad.

Rederiet medgir at tunnelen kan ha en positiv effekt for andre typer skip med et annet driftsmønster, men sier at Stad ikke er utfordrende for regulariteten til Hurtigruten.

– De siste 15 årene har vi passert Stad nesten 12.000 ganger uten problemer. Mindre enn en håndfull ganger i året vi vurderer at værforholdene er så ille at vi ikke kan passere Stad, sier Ege.

