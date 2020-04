More

Offshorerederiene mister oppdrag: – Selskapene er mindre robuste nå enn tidligere

Flere offshorerederier får nå oppdragene kansellert. Paul-Christian Rieber, nyvalgt president i Rederiforbundet, håper krisen blir brukt til å gi gass innen havvind.

Bendik Støren

17.04.2020

– Denne krisen rammer alle segmenter av shipping, men verst er det for passasjertrafikken og for offshorerederiene.

Det sier Paul-Christian Rieber, nyvalgt president i Rederiforbundet og styreleder i offshorerederiet GC Rieber Shipping.

Offshorerederiene rammes av fallet i oljeprisen, som fører til at oljeselskapene strammer inn på pengebruken. Det gir mindre å gjøre for rederiene og andre som leverer tjenester til næringen.

– Dette rammer hele offshoreverdikjeden, men på ulike tidspunkt. Seismikk kommer veldig tidlig, så kommer leteboringen, deretter drift og subsea. Så man er litt i ulike faser, sier Rieber.

Krise i seismikk

Seismikkrederiene kartlegger havbunnen, og er vanligvis første skritt i letingen etter olje. Verdens største seismikkrederi, bergensbaserte Shearwater, kunngjorde denne uken at to prosjekter i henholdsvis Australia og India er blitt kansellert.

Flere seismikkrederier har fått kanselleringer og har kuttet kostnader. Polarcus varslet i starten av april om oppsigelser og over 150 millioner i kostnadskutt. EMGS har skalert ned hele organisasjonen til et minimum, og PGS har allerede lagt skip i opplag.

– Det er katastrofe det som skjer innen seismikk nå. Det er det første oljeselskapene kan kutte i, så der kuttes det inn til beinet, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Shearwater eier over 20 seismikkskip etter flere oppkjøp de siste årene.

Han tror det blir få nye oppdrag for seismikkrederiene i andre halvår i år, og allerede andre kvartal vil bli dårlig. Olaisen får støtte fra analytiker Jørgen Lande i Danske Bank.

Av til sammen rundt 30 båter i seismikkmarkedet tror Lande det kan være bruk for rundt 20, gitt fallet i etterspørselen, men understreker at det er vanskelig å spå nå. Shearwater har etter flere oppkjøp 23 båter alene.

– Fra høsten tror jeg de fleste nye kontrakter vil være med tap for båtoperatøren. Og båtene blir ikke akkurat bedre av å ligge ledige heller, sier Lande.

Shearwater har ikke svart på BTs forespørsler de siste dagene. Konsernsjef Irene Waage Basili i Shearwater er i hardt vær om dagen. Hun har ikke besvart BTs henvendelser.

Ikke like robust som tidligere

Også i neste ledd, leteboring, begynner kuttene å manifestere seg. Flere oljeselskaper har varslet lavere investeringer i letevirksomhet, men blant andre Equinor kan foreløpig ikke si hvor stor reduksjonen blir på norsk sokkel.

Ifølge ferske beregninger fra Oljedirektoratet vil 1 av 5 letebrønner droppes på norsk sokkel i år. Ifølge en ny studie fra Rystad Energy vil investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel bli redusert med 56–72 milliarder kroner, eller 38–49 prosent, i 2022 sammenliknet med i 2019.

Rederipresident Rieber mener offshorenæringen har et dårligere utgangspunkt i denne krisen enn i forrige nedgangsperiode etter oljeprisfallet i 2014.

– Offshore-segmentet har vært strukket siden 2014. Mange aktører har ikke kommet seg skikkelig på beina igjen, så robustheten er ikke så god som den var.

Det øker muligheten for at selskaper kan bli slått sammen, eller gå under.

– Generelt vil det bety at det kan bli sammenslåinger, oppkjøp og den type ting. Det er en naturlig følge, sier Rieber.

Vil satse på havvind

Rederipresidenten er opptatt av at av offshorekompetansen i bransjen ikke må gå tapt i nedgangstiden. Denne verdikjeden vil være sentral når det skal utvikles ny havindustri, slik som havvind, og Rieber mener krisen må brukes til å sette inn støtet mot havvind.

– Det trengs en dugnad, der myndigheter, finansielle parter og aktørene i bransjen bidrar. Fra myndighetene må det blant annet på plass et reguleringsregime for havvind, sier han.

Havvind og offshorerederiene har vært tema i podkasten Det vi lever av, der Paul-Christian Rieber fra GC Rieber og Lars-Henrik Paarup i Norsk Klimastiftelse intervjues av BT-journalist Marie Misund Bringslid. Episoden er fra 2. mars 2020.