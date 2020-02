Viking Lady lå i opplag fra 2016 til februar 2018. Foto: Eidesvik Offshore

For første gang siden 2016 har Eidesvik tatt alle forsyningsskipene ut av opplag

– Selv om ting ser litt lysere ut nå, kjemper vi dag for dag for å overleve, sier driftsdirektøren i offshorerederiet.

Publisert Published on 24.07.2019 07:05

– Markedet er fremdeles krevende for offshorerederiene når det gjelder inntjening. Selv om vi har sett en endring i markedet den siste tiden, er det langt fra friskmeldt, sier driftsdirektør i Bømlo-rederiet Eidesvik, Jan Lodden til Sysla.

Aksjekursen til Eidesvik Offshore har rast de siste årene. I fjor tapte Bømlo-rederiet 317 millioner kroner. I likhet med de andre aktørene i bransjen, har inntjeningen falt så lavt at Eidesvik har måttet ta av kontantene for å betale renter og avdrag.

For første gang siden 2016 har rederiet nå tatt alle forsyningsskipene sine ut av opplag.

– Heldigvis er markedet litt bedre i år enn i fjor, sier Lodden.

Måtte selge skip

Gjennom oljekrisen har Bømlo-rederiet hatt tre av totalt ni forsyningsskip i opplag. Det har vært tøffe år for rederiet, som underveis har besluttet å selge forsyningsskipet «Viking Nereus», samt «Viking Dynamic», som rederiet hadde på management.

I sommer ble imidlertid det siste forsyningsskipet tatt ut av opplag. Da hadde «Viking Athene» lagt i opplag siden 2016, mens «Viking Lady» hadde lagt i opplag fra 2016 til februar 2018.

Lodden mener det er langt igjen før markedet kan friskmeldes.

– Selv om ting ser litt lysere ut nå, kjemper vi dag for dag for å overleve. Går vi ni måneder tilbake hadde vi bare kontrakter på to av totalt syv forsyningsskip inn i 2019.

Nylig fikk «Viking Avant» forlenget kontrakt med Equinor for tre år fra 1. januar 2020.

Ytterligere tre forsyningsskip har nylig fått lengre kontrakter for å støtte rammekontrakten som Bømlo-rederiet har fått med Aker BP.

– Kontraktene med Aker BP har noe lenger horisont enn det vi har sett hittil i oljekrisen med tolv måneder på to av skipene og seks på det tredje, forteller Lodden.

Han forteller at styret trolig hadde sagt nei så sent som i januar til å ta «Viking Athene» ut av opplag.

– Utover våren har vi sett at aktiviteten har tatt seg opp, og at det er etterspørsel av tonnasje. For norsk sokkel skal riggaktiviteten opp fra 24 enheter til 30–31 enheter i inneværende år, og det betyr flere muligheter for oss, sier Lodden.

Frykter utenlandske aktører kan kjøpe opp rederier

Dersom ikke inntjeningen blir bedre, frykter imidlertid Lodden at flere norske offshorerederier står i fare for å bli kjøpt opp av utenlandske aktører.

– Vi har fått til en refinansieringsavtale ut 2022, og hvis ikke inntjeningen øker innen den tid, må vi ta en ny runde med bankene og aksjonærene våre, sier han.

Lodden mener at store aktører som Equinor også må ta en del av ansvaret for at de norske offshorerederiene skal overleve.

– Når Equinor har så stor andel av markedet må de også ta ansvar og være bevisst på hvordan de behandler leverandørkjeden sin, dersom de ønsker å beholde leverandørene sine de neste ti årene.

I Sysla-podkasten Det vi lever av diskuterer driftsdirektøren fremtiden for norske offshorerederier med sjefen for Marine i Equinor, Morten Sundt. Hvordan offshorerederiene skal klare å møte bærekraftsmålene i årene fremover er også tema i denne episoden. Du kan høre hele podkasten her: