Et av de fire mye kystruteskipene, «Havila Capella». Fartøyet bygges for øvrig på et verft i Tyrkia og er i rute til å kunne leveres til planlagt tid. Illustrasjon: Havila

Hurtigrute-konkurrent må begynne på nytt med to skip

Havila Kystruten har inngått kontakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av de to siste kystruteskipene, med byggestart i løpet av få uker, etter at spanske Barreras kansellerte ordren.

Vetle Forsland

Marianne Borchgrevink-Brækhus

Publisert Published on 13.02.2020 11:23

Det skjer etter at det konkurstruede spanske verftet Barreras kansellerte ordren til det norske rederiet Havila på to kystruteskip på grunn av økonomiske problemer på senhøsten i fjor.

Siden august har byggingen av de to hurtigruteskipene stått helt stille på det spanske verftet.

Nå tar tyrkiske Tersan, som allerede har fått kontrakt på de to første skipene, over for Barreras, og skal bygge skip nummer tre og fire for Havila Kystruten.

– Mareritt

Byggestart for «Havila Pollux» og «Havila Polaris» er i løpet av få uker og planlagt levering er i slutten av 2021.

– Det er en veldig viktig milepæl for oss å komme videre fra det marerittet vi opplevde fra Barreras i Spania. Det vi har blitt utsatt for der har påført oss veldig mye ekstraarbeid og kostnader, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll. til Sysla.

I henhold til byggekontrakten har Havila Kystruten betalt nesten 400 millioner kroner som deloppgjør for skipene «Havila Pollux» og «Havila Polaris» til det spanske verftet.

I spanske aviser er det antydet at rundt 20 millioner euro av beløpet kan ha gått inn i andre prosjekter på verftet, ifølge Finansavisen.

Til Sysla opplyser Myrvoll at Havila Kystruten vil kreve full tilbakebetaling fra Barreras.

– Det vil mest sannsynlig bli en tvistesak med Barreras, og vi vil kreve å få beløpet tilbakebetalt. Vi har fått veldig lite informasjon fra dem hele veien, sier Myrvoll.

– Den tryggeste løsningen

Ifølge Myrvoll har Tersan kapasitet til å starte raskt, i tillegg til at de har alt av underlagsmateriell og erfaring med de to første skipene.

– Vi har kommet frem til at dette vil være den mest effektive løsningen, sier Myrvoll til Sysla.

Han forklarer at det spanske verftet Barreras og tyrkiske Tersan har ulike måter å bygge skipene på, noe som gjør det vanskelig å fortsette på de påbegynte skrogene fra Barreras.

– Tersan imponerer oss veldig. Dette er også den tryggeste løsningen for oss, og de holder fremdriftsplanen, sier Myrvoll til Sysla.

Skal konkurrere med Hurtigruten

Havilas nye skip skal konkurrere med Hurtigruten og gå mellom Bergen og Kirkenes.

De fire hurtigruteskipene skulle etter planen vært klare til oppstart 1. januar 2021.

«Havila Pollux» og «Havila Polaris» vil imidlertid ikke bli klare i tide, og Havila Kystruten må derfor benytte erstatningsskip i mellomtiden for å unngå bøter.

– Vi har en del kandidater allerede og vurderer tekniske løsninger og kommersielle betingelser. Vi vil derfor bruke litt tid på dette for å sikre den beste løsningen, sier Myrvoll til Sysla.

Bruken av erstatningsskipene forutsetter imidlertid godkjenning av Samferdselsdepartementet.

Dersom erstatningsskipene ikke oppfyller kravene som ble inngått i den opprinnelige kontrakten, har myndighetene mulighet til å redusere utbetalingen til Havila Kystruten, ifølge Kystrute-sjefen.