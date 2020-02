«Ocean Viking», her ved en tidligere anledning. Arkivfoto: Francesco Ruta/ANSA via AP

Ocean Viking-passasjerer i karantene i Italia

Norskeide Ocean Viking fikk søndag legge til kai i Sør-Italia med 274 mennesker som er reddet i Middelhavet.

NTB

Publisert Published on 24.02.2020 07:00

Leger Uten Grenser (MSF) opplyste til NTB tidligere søndag at skipet fikk legge til kai i Pozzallo på Sicilia. De 274 personene har blitt hentet opp i tre ulike redningsaksjoner i Middelhavet.

Les også: Norsk offshoreskip bygget om for å redde migranter

Avisa La Sicilia melder at selv om det ikke er noen mistenkte tilfeller av virussykdommen covid-19 på redningsskipet, skal migrantene plasseres i karantene i Italia i minst to uker. Det skal skje på land og etter at de har gjennomgått helseundersøkelser. Mannskapet får ikke forlate skipet, opplyser ordfører Roberto Ammtuna i den søritalienske byen. Viruset har spredt seg i Nord-Italia de siste dagene.

Ifølge MSF var det stor lettelse om bord blant migrantene da beskjeden kom om at de hadde fått den trygge havnen som redningsskipet ba om 19. februar.

Les også: Ocean Viking har plukket opp 407 migranter

– Leger Uten Grenser behandlet mange for sjøsyke, og en mann var også i fare for å utvikle komplikasjoner fra skader han fikk da han var innesperret i Libya. Sårene og arrene hans samsvarer med at han skal ha blitt slått daglig i Libya, heter det i en uttalelse fra MSF.

Ocean Viking drives av hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée og MSF.