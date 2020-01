Ocean Viking. Foto: Anthony Jean/SOS Mediterranée

Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet

Det norskeide skipet Ocean Viking har reddet 92 migranter fra en gummibåt i Middelhavet, opplyser Leger Uten Grenser (MSF)

NTB

Vetle Forsland

24.01.2020

Redningsaksjonen skjedde fredag morgen om lag 30 nautiske mil utenfor kysten av Libya, ifølge organisasjonen.

MSF opplyser at gummibåten var overfylt, og at mange av de overlevende var nedkjølte, sjøsyke og svake. Blant personene som er reddet, er gravide og spedbarn, ifølge organisasjonen.

– Vi reddet nettopp 92 mennesker fra en overfylt gummibåt i Middelhavet, skriver Leger Uten Grenser på Twitter.

– Det er nå 131 mennesker trygt om bord på Ocean Viking.

Brukes av SOS

«Ocean Viking» er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og har Bergen som hjemmehavn.

I forkant av et oppdrag i fjor høst ble skipet bygget om for å kunne håndtere en situasjon hvor migrantene blir om bord i skipet over en lengre periode.

Mannskapet på båten består av ni personer som er ansatt av Høyland Offshore, har Sysla omtalt tidligere. 32 år gamle «Ocean Viking» er nå fullt utstyrt for å utføre søk- og redningsarbeid, med tre hurtiggående, mindre redningsbåter om bord.

Skipet har også en klinikk for konsultasjoner og helsehjelp.

«Ocean Viking» er et såkalt standby-offshorefartøy (ERRV) og er bygget for å kunne redde opptil 300 oljearbeidere i Nordsjøen ved en større ulykke.

Det tidligere offshoreskipet er eid av Sotra-rederiet Høyland Offshore, og har tidligere gått på oppdrag for Equinor i Nordsjøen.

Ocean Viking brukes av hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser.

Reddet hundrevis

I november reddet Ocean Viking 90 mennesker fra en gummibåt fra havsnød i Middelhavet.

Reisen over Middelhavet på denne tiden av året er spesielt farlig fordi migranter og flyktninger som reiser i uegnede båter, også kan bli nedkjølt.

Måneden før brakte Ocean Viking 176 migranter til havnebyen Taranto i Italia. Et par uker senere brakte skipet flere enn hundre mennesker til en havn på Sicilia. Regjeringen i Italia ga fartøyet tillatelse til å legge til kai etter flere måneder med juridiske og politiske uenigheter knyttet til frivillige redningsfartøyer.