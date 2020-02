«Bow Fortune» ved en tidligere anledning. Foto: BT/arkiv

Saksøker Odfjell for 270 millioner etter dødsulykke

Familien til en av de omkomne krever erstatning etter ulykken.

Publisert Published on 07.02.2020 13:41

Tre personer omkom etter at Odfjell SE-eide «Bow Fortune» kolliderte med fiskebåten «Pappy’s Pride» i midten av januar.

Kollisjonen mellom det 183 meter lange tankskipet og fiskebåten på 81 fot, skjedde like utenfor Galveston, i Texas.

Fiskebåten, som hadde et mannskap på fire, kantret etter kollisjonen, og mannskapet havnet i vannet.

To ble reddet opp av sivile båter som kom til ulykkesområdet, og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Druknet

Én av de som ble reddet opp av vannet, en 59 år gammel mann fra byen Palacios, ble senere bekreftet omkommet.

59-åringen døde av drukning, ifølge rettsmedisineren i Galveston.

Den andre mannen som ble reddet opp av vannet skal ha beinbrudd etter ulykken.

Kystvakten, lokalt politi og flere frivillige deltok i en større leteaksjon etter de to savnede mennene, men værforholdene gjorde letearbeidet vanskelig.

30. januar ble de to savnede funnet av dykkere i vrakrestene av fiskefartøyet på havbunnen utenfor havnen i Galveston, like i nærheten av der sammenstøtet skjedde, melder flere lokale amerikanske medier.

Krever 29 millioner dollar

Familien til en av mennene som eide båten og ble funnet 30. januar har nå saksøkt Odfjell for 29 millioner dollar, om lag 270 millioner kroner, som er den anslåtte verdien på tankskipet, inkludert last.

I søksmålet som er reist i den amerikanske distriktsretten for sørlige Texas, hevder familien at deres far omkom i ulykken på grunn av at manglende inspeksjoner og vedlikehold av kjemikalietankeren, viser rettsdokumenter som Sysla har fått tilgang til.

Familien hevder også at mannskapet om bord i «Bow Fortune» ikke har fått tilstrekkelig opplæring og tilsyn.

Odfjell bestrider søksmålet, og sier at de ikke tar skyld for skader som har oppstått som følge av kollisjonen, og at de vedlikeholder skipet og forsikret seg om at det var sjødyktig da ulykken skjedde, ifølge rettsdokumentene.

Odfjell ønsker ikke å kommentere saken overfor Sysla, og henviser til at det fortsatt pågår etterforskning.

I en uttalelse skriver rederiet at de er svært trist over at tre personer har mistet livet som følge av kollisjonen mellom fiskebåten og «Bow Fortune».

– Vår kondolanse går til deres familier, venner og kolleger, heter det i uttalelsen.

Rederiet skriver videre at årsaken til ulykken fortsatt er under etterforskning av lokale myndigheter, og at Odfjell støtter og bidrar til dette.

Krever rettssak

For å beskytte den amerikanske maritime næringen, ble en lov vedtatt i 1851 som skulle beskytte skipseiere under risikable seilaser. Loven slår fast at det ikke kan stilles økonomiske krav mot rederiene som overstiger skipets verdi ved en ulykke.

Loven ble blant annet brukt for å begrense ansvaret til enkelte parter etter at Titanic sank og i Deepwater Horizon-ulykken.

Advokatfirmaet, Arnold & Itkin LLP, som representerer familien som saksøker Odfjell, mener imidlertid at Odfjell forsøker å gjemme seg bak det de mener er en utdatert lov, og sier i en uttalelse at det er rederiet som tvinger familien til å gå til rettslige skritt.

– Selv om loven tjente sin hensikt i 1851, blir den nå brukt av uaktsomme selskaper for å unngå å ta ansvar, heter det i uttalelsen.

Den norskregistrerte kjemikalietankeren var på vei fra Lake Charles i Louisiana mot Galveston Bay da ulykken skjedde, og hadde 15.000 tonn last om bord.

Det skal ha vært tett tåke i området da ulykken skjedde, og den norskregistrerte kjemikalietankeren var første skip i en konvoi, og seilte med los.

Etter ulykken har «Bow Fortune» seilt videre og befinner seg nå utenfor Panama by.

«Bow Fortune» ble bygget på Kværner Florø i 1999.