Odfjell-sjef om virusutbrudd: – Har ikke opplevd lignende

Flere rederier blir svært påvirket av koronaviruset.

Publisert Published on 04.03.2020 07:13

Odfjell SE blir påvirket av viruset på mange områder. Driftsdirektør Harald Fotland forteller at rederiet har iverksatt en rekke tiltak for å begrense sine ansatte for eksponering for koronaviruset.

Rederiet har ikke fått rapport om at noen av deres ansatte skal være smittet av viruset.

– Jeg har ikke vært med på lignende. Forskjellen fra fugleinfluensa og svineinfluensa er at man da kunne oppdage tidligere hvem som ble smittet. Nå må vi være forsiktige på en helt annen måte, sier Fotland.

Risikofaktor

Allerede ved presentasjonen av resultatene fra fjerde kvartal i midten av februar trakk Odfjell SE frem koronaviruset som en risikofaktor som kan påvirke etterspørselen fremover.

– Alle våre oversjøiske reiser har blitt gjennomført som planlagt, så foreløpig har vi ikke lidd nevneverdige tap utover at vi har litt mindre inntjening på de lokale rutene i Asia. Om situasjonen eskalerer eller ikke forbedrer seg, vil det før eller siden også påvirke våre operasjoner i større grad enn i dag, sier Fotland.

Hjemmekontor

Med en flåte på 80 skip opererer Odfjell over hele verden, og transporterer rundt 600 forskjellige flytende kjemikalier på sine tankskip.

Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen.

– Vi har ansatte i hele verden, og har iverksatt en rekke tiltak for å begrense deres eksponering for viruset, som for eksempel strenge reiserestriksjoner. Disse oppdateres kontinuerlig og ble strammet inn ytterligere i dag, sier Fotland.

Han forteller at ansatte på kontorene i Shanghai og Korea må arbeide fra hjemmekontor, mens i Singapore er det ansatte delt i to grupper som veksler mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret.

– De er delt i to adskilte grupper for å forebygge eventuell smitte mellom gruppene, forklarer Fotland.

Trukket ut

Odfjell har også tre nye skip under bygging ved Hudong-Zhonghua verftet i Shanghai i Kina.

– Der er et arbeidslag med norske og filippinske arbeidere blitt trukket ut, og venter på at situasjonen skal stabilisere seg, sier Fotland.

Rederiet har også innført flere tiltak ved anløp i internasjonale havner og har etablert en arbeidsgruppe som jobber dedikert med koronaviruset.

– Opplever at inntektene reduseres

Også bulkrederiet G2 Ocean merker effekten av viruset.

– Vi opplever at inntektene reduseres. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser i produksjon av varer, som etter planen skulle vært fraktet til oss, sier Arthur English, daglig leder i G2 Ocean.

Kina står for 25 prosent av bulkrederiets årlige fraktvolum.

English trekker frem havnebyen Changshu som et eksempel på tap, der selskapet har mistet omtrent 28 dagers operasjonstid i påvente av kaiplass og som følge av mangel på arbeidskraft.

I tillegg har selskapet kansellert enkelte reiser til Asia.

– Vi anbefaler våre ansatte å unngå forretningsreiser til land som er hardt rammet av koronaviruset, som for eksempel Kina, Italia, Sør-Korea, Japan, Iran, Singapore og Hongkong, forteller English.

Av selskapets 360 ansatte globalt er ingen blitt smittet av viruset, men noen sitter i frivillig hjemmekarantene.

Tankrederi er lite bekymret

Rederiet Hansa Tankers, med en flåte på 42 skip og hovedkvarter i Bergen, er lite bekymret for koronavirusets konsekvenser på driften.

Ingen reiser er kansellert på grunn av viruset, dersom man ser bort ifra en last som ble lastet i Sør-Korea i stedet for i Kina.

– Det vi har opplevd av foreløpige effekter er at planlagt vedlikehold på verksteder i Kina blir flyttet på, sier Torfin Eide, driftsdirektør i selskapet, som legger til at de kinesiske verkstedene begynner å åpne opp igjen i disse dager.

– Forsiktige optimister

Samtidig trekker han frem at om koronaviruet viser seg å være langvarig, vil det har store implikasjoner for verdikjedene i verden, som igjen kan gi lavere transportetterspørsel.

– Vi er imidlertid forsiktige optimister på at verden snart er tilbake i normal modus etter det initielle sjokket, sier Eide.

Selskapet har en flåte på 42 fartøy og skiper last over hele verden.

Store utfordringer

Rederiforbundet sier de følger utviklingen av viruset tett. De påpeker at det er få stengte havner, men at tiltak og restriksjoner kan skape betydelige utfordringer som forsinkelse og merkostnader.

– For rederiene er konsekvensen hittil i hovedsak økonomisk, men det er også stor bevissthet rundt behovet for å unngå smitte om bord og å unngå å spre smitte mellom ulike havner, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Ratene har falt 30 prosent

Siden de første tilfellene av koronaviruset rundt årsskiftet har shippingratene falt kraftig.

Samleindeksen for tørrlast, Baltic Dry Index, falt med 30 prosent, fra 766 ned til 535. Indeksen har historisk sett vært en god indikasjon på verdensøkonomien som helhet, fordi den kan si noe om etterspørselen etter råvarer. En av ratene innen tørrlast, Capesize, er negativ og på et historisk lavt nivå.

Etterspørselen etter olje har falt kraftig, og har dratt oljeprisen ned rundt 15 prosent. Prisen har steget rundt 8 prosent siden bunnen fredag forrige uke, etter at flere av verdens sentralbanker har varslet mulige stimulipakker.

Langsiktige dårlige rater er katastrofalt for rederiene, som løper store kostnader ved stillestående skip. Likevel kan en lav oljepris være en liten trøst, ettersom dette er den største utgiftsposten for shipping.