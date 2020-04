Illustrasjonsbilde: Seven Vega Foto: Subsea 7 More

Subsea 7 trekker guiding for 2020

Selskapet trekker guidingen for inneværende år, men har sterke finansielle reserver.

Publisert Published on 01.04.2020 08:17

I en børsmelding onsdag morgen melder undervannsrederiet Subsea 7 at de på grunn av koronaviruset trekker sin guiding for 2020. Dette betyr at selskapets forventninger til inntjening og resultat, som presentert 27. februar, ikke lenger kan forsvares.

Selskapet melder ingen forsinkelser eller avbrytelser, men skriver i oppdateringen at dobbeltsjokket fra koronaviruset og fallende pris på råvarer (olje) skaper usikkerhet i effektiviteten for de inngåtte kontrakter og at guidingen derfor trekkes. Tiltak tatt rundt om i verden for å forhindre spredning kan også påvirke selskapets mulighet til å utføre oppdrag, skriver de videre.

Subsea 7 har 398 millioner dollar i kontanter og en ubrukt trekkfasilitet på 656 millioner dollar, og selskapet skriver at dette bør være nok til å møte de utfordringer de står ovenfor.

30. april klokken åtte norsk tid vil selskapet legge frem sine resultater for første kvartal.