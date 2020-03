Store supplyskip som “Island Victory” gjør det best i markedet nå. Foto Adrian Søgnen. More

Sterkt marked for plattformskip avventer koronaviruset

De lange kontraktene for plattformskip (PSV) i Nordsjøen er nå svært gode, mens spotmarkedet er svakt. Nå avventer rederiene koronaviruset.

Publisert Published on 12.03.2020 11:11

De siste ukene har 25 plattformskip (PSV) blitt booket til Nordsjøen, sier meglere til Tradewinds. Startdatoene varierer fra mars og til november.

Equinor alene har signert seks nye kontrakter den siste måneden, alle med en varighet på åtte måneder.

– Termkontraktene, det vil si kontrakter over 30 dager, er nå veldig gode. Budene er betydelig opp den siste perioden og ligger på nå mellom 140 og 160 tusen kroner pr. dag. sier leder for offshore i Hagland Shipbrokers, Kenneth R. Johansen, til Sysla.

– En ny norsk båt med norsk besetning bør aller helst ha en rate på 180 tusen kroner pr. dag, men rederiene klarer seg godt på dagens nivåer på termkontrakter, sier Johansen.

Usikkerheten er imidlertid veldig stor, mener Johansen

– Per nå er inntektene gode for plattformskipene, men usikkerheten er enormt stor, og alle står nå og ser på hverandre og lurer på hva som kommer til å skje, sier han.

Svakt spotmarked

– Årsaken til den gode aktiviteten i termkontrakter er en økt aktivitet på rigg-siden og det er sterk konkurranse om de største båtene med best kapasiteter, sier Johansen.

Oljeprisfallet har allerede ført til et fall i kontraktene til riggene, sier rigganalytiker Janne Kvernland til Sysla torsdag.

Markedet for korte kontrakter (spotmarkedet) har imidlertid falt kraftig og er nå unormalt svakt mener Johansen.

– Spotmarkedet derimot er svært svakt, og vi har akkurat nå åtte PSVer liggende på vent på norsk side. Det er ikke vanlig, fortsetter han.

Tradewinds melder at dagratene i spotmarkedet nå ligger på 7000 pund pr. dag, som er betydelig lavere enn de lange kontraktene på omtrent 12,6 tusen pund.

Kan bryte lange kontrakter

Johansen opplyser til Sysla at flere langsiktige kontrakter har i klausulen at de kan brytes av oppdragsgiveren. Hvor mange som har dette er han ikke sikker på.

Flere storbanker og analytikere venter vedvarende lav oljepris, som kan få katastrofale følger for service-bransjen.

Historisk lave børskurser

Siden starten av mars har oljeprisen falt 36 prosent, fra 53 til 34 dollar pr. fat. Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland satte en katalysator på et allerede stort fall som følge av etterspørselssjokk på grunn av koronaviruset.

Dof faller torsdag 17,4 prosent og handles nå til under én krone, som er historisk lavt. Solstad er torsdag ned fem prosent og nærme sitt laveste noensinne.

– Børsfallet i offshorerederiene tror jeg har å gjøre med finansieringsmulighetene, mer enn inntektssiden. Det har ikke vært lett for de å finne løsninger i lang tid, og nå øker kompleksiteten betydelig, sier Johansen.

Ser positiv fremtid

Et av selskapene som har nytt av den økte signeringen, er Island Offshore. Rederiet har signert kontrakter for seks av sine skip, og selskapets administrerende direktør, Tommy Walaunet, sier til Tradewinds at de ikke har sett kontrakter med en slik varighet på lenge.

– Vi har ikke sett kontrakter med liknende lengde på lang tid nå, noe som gjør det ekstra hyggelig, sier Walaunet.

Nylig fikk tre skip fra rederiet kontrakter med Lundin på henholdsvis 400 dager, 600 dager og tre år.

Torsdag melder Island Offshore at ytterligere en båt, Island Diligence, har sikret seg jobb til høsten 2020 på et vindkraftprosjekt.

Island Victory ble satt rett ut i arbeid i år: Ny milliardbåt til offshorenæringen: – Viser at det er håp

Før utbruddet av koronaviruset var det ventet en sterk sommersesong i Nordsjøen, det henger det derimot stor risiko over nå.

– Sett bort ifra koronaviruset ser markedsutsiktene svært gode ut, men det er for tidlig å spekulere hva som kommer til å skje fremover.