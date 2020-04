Ladeproblemene til «Ampere» har vært et tilbakevendende tema siden hun ble levert i 2015. ARKIVFOTO: ADRIAN SØGNEN More

Nye problemer med batterifergen «Ampere»: 40 kansellerte avganger så langt i desember

Kort tid etter at de gamle problemene var fikset, gikk det galt igjen. – Det har vært mye tøys, sier regionsjefen i Norled.

Publisert Published on 30.12.2019 21:35

På hver side av fergesambandet Lavik – Oppedal står det en batteripakke bestående av 60 store batterier, som fergen kobler til når den kommer til kai.

De skal dumpe strømmen sin over i batteriene på fergen, og lade dem opp i løpet av de ni minuttene «Ampere» ligger der før neste avgang.

I høst var 8 av de til sammen 120 batteripakkene på land defekte, noe som førte til at fergen ikke fikk ladet nok og måtte kansellere over 135 avganger.

De problemene fikk de omsider bukt med.

– Vi byttet flere batterimoduler, og alt var oppe og gikk etter forrige runde, sier regionsjef for ferger i Norled, Inge Andre Utåker.

Men nå er det problemer igjen.

40 kansellerte avganger i desember

De siste dagene har flere avganger blitt kansellert på grunn av ladeproblemer.

Utåker sier det skyldes flere forhold.

– Det har vært mye tøys de siste månedene, sier han.

På en vanlig hverdag krysser «Ampere» Sognefjorden 34 ganger.

Så langt i desember har 40 avganger blitt kansellert, de langt fleste som følge av problemer på ladestasjonene på land.

For det første har de problemer med styringselektronikken, som Siemens har levert.

I tillegg har de mekaniske problemer med selve ladepluggene, som skal forsyne fergen med strøm mens hun ligger til kai.

Det har ført til at fergen ikke har fått nok strøm om bord i løpet av de ni minuttene hun skal ligge til kai mellom hver avgang.

Problemene forsterket av dårlig vær

Sognefjorden er cirka 5,5 kilometer bred der Ampere krysser.

Overfarten tar cirka 20 minutter med en fart på mellom 10 og 12 knop.

Vind- og strømforhold, og ikke minst lasten, gir store utslag på energibruken.

Ved ett par anledninger har kapteinen om bord klart å presse forbruket ned under 100 kWh på en overfart.

Det er like mye strøm som en gjennomsnittlig husstand bruker på oppvarming på to dager.

I de værforholdene som har vært de siste dagene går strømforbruket betydelig opp.

– Problemene er forsterket av det dårlige været de siste dagene. Når det er mye vind bruker fergen mer strøm, sier Utåker.

For høye temperaturer om bord

Dermed tappes strømreservene ned i løpet av dagen, og til slutt er det ikke nok til å krysse fjorden på en forsvarlig måte.

Det er tre ferger på sambandet, som krysser fjorden hvert 20. minutt fra hver side.

Når «Ampere» først blir forsinket, må hun vente en hel time til hun kan gå igjen, da hun ikke har kraft eller strøm nok til å kjøre inn tapt tid, forklarer Utåker.

Fire av kanselleringene i desember skyldes for høy temperatur på batteriene om bord i fergen, som er levret av Corvus.

Problemet her var en defekt vifte, som nå byttet.

Norled eier også batterifergen «Ytterøyningen», som tok fyr i oktober.

Ifølge Utåker var det langt fra noen slik risiko på «Ampere».

– Det har ikke vært noen sikkerhetsrisiko – det er lang avstand fra de temperaturene som gjør at vi stopper ned, og de som gjør at det kan ta fyr. Grunnen til disse kanselleringene er at vi ikke ønsker å skade batteriene, sier han.

Mannskaper fra Corvus og Siemens har ifølge Utåker vært på stedet og undersøkt problemene.

Han håper de snart vil være rettet.

Ifølge kapteinen om bord på «Ampere» går fergen som normalt ved 20-tiden mandag kveld.

