Under et slep kantret «Nesejente». Foto: J. A. Rederiet More

Se bilder: «Nesejente» kantret under tauing

På vei til siste utrustning i Danmark kantret det halvferdige fartøyet.

Publisert Published on 31.03.2020 11:40

Kystfiskebåten «Nesejente», eid av rederiet August Fjeldskår AS, var på vei fra et verft i polen til Danmark da det kantret.

Den 35 meter lange båten kantret på natten mellom 19. og 25. mars utenfor Hanstholm på Danmarks vestkyst.

Kantringen har vært omtalt av Tekfisk og årsaken til kantringen er ikke kjent.

Selskapet som fikk i arbeid å heve båten, J. A. Rederiet, har sendt Sysla en rekke bilder fra hevingen.

Foto: J. A. Rederiet More

Foto: J. A. Rederiet More

Foto: J. A. Rederiet More

J. A. Rederiet forteller at fartøyet ble forsøkt snudd ute på havet, men været var for dårlig. Fartøyet ble dermed løftet opp, lagt på siden og tauet inn til Hirtshals. «Nesejente» var igjen flytende for eget skrog i helgen (28. til 30. mars).

Båten koster 50 millioner kroner og skulle vært ferdigstilt, etter videre utrustning i Danmark, den 15. august.

Det har kun vært materielle skader på skipet, melder Tekfisk.

Foto: J. A. Rederiet More

