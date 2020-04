Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix More

Koronakrisen: Slik rammes havbruk- og petroleumsnæringen

Ekspertgruppen som har vurdert kostnadene av koronatiltakene slår fast at en rekke næringer sliter hardt.

NTB

Vetle Forsland

Publisert Published on 08.04.2020 07:32

I rapporten fra gruppen som professor Steinar Holden har ledet, beregnes det at virusutbruddet kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i Norge i mange år framover. Rapporten ble offentliggjort tirsdag.

Ekspertgruppen tar også for seg de ulike næringene i Norge, og hvordan de på nåværende tidspunkt rammes av utbruddet. Her er et utdrag av konklusjonene, fordelt etter bransje, med fokus på de maritime næringene i norsk næringsliv:

Fiskeri- og havbruksnæringen:

– Fiskerinæringen og havbruksnæringen er definert som samfunnskritisk virksomhet. Eksporten av sjømat påvirkes av virusutbruddet gjennom logistikkutfordringer og redusert eksport til berørte markedsland. Situasjonen er uoversiktlig, selv om sjømatnæringen per nå er relativt lite rammet sammenlignet med andre næringer, skriver utvalget blant annet.

Hele 90 prosent av den ferske norske laksen som selges til Kina blir spist på restaurant.

Da koronakrisen herjet som verst og restaurantene var stengt, rammet det også lakseeksporten.

Nå er den i ferd med å ta seg opp igjen. I forrige uke eksporterte Norge 519 tonn fersk laks til Kina, opp fra bunnen på ti tonn i slutten av januar, men fortsatt over hundre tonn lavere enn på samme tid i fjor, skriver E24.

Petroleumsnæringen:

– Det har vært en brå nedgang i aktiviteten på norsk sokkel som følge av smittetiltakene; egne eller myndighetsbestemte nasjonalt, men også tiltak i andre land omfattet av leveransekjedene. Oljeselskapene har redusert sin aktivitet og kun beholdt den bemanning som kreves for fortsatt produksjon for å begrense smittefaren, skriver utvalget.

Utvalget understreker at flere feltutbygginger vil bli forsinket og dyrere på grunn av smitteverntiltakene på offshoreverftene.

I tillegg har oljeprisen stupt rundt 60 prosent siden årsskiftet, som følge av etterspørselssjokk i markedet. Samtidig fører Saudi-Arabia og Russland en aggressiv priskrig som nå kan gå mot slutten.

Maritim næring:

– Smitteverntiltakene har store praktiske og økonomiske konsekvenser for hele maritim sektor. Norges Rederiforbunds medlemmer frykter en omsetningsnedgang på nær 35 prosent som følge av virusutbruddet, skriver utvalget.

Reiselivsnæringen:

– Reiselivsnæringen merket raskt konsekvenser av virusutbruddet, og etterspørselen har stoppet helt opp i segmentene overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling, skriver ekspertgruppen. Grensene er i praksis stengt, og innenlands får ikke befolkningen bruke sine fritidsboliger. En stor andel av reiselivsbedriftene har utfordringer knyttet til likviditet.