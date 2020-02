Familierederiet er eid av styreleder Hans Peter Jebsen og familien. Arkivfoto: Tor Høvik

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi selger tankskip for 200 mill.

Bergensrederiet selger en av sine seks suezmax-tankere.

Ifølge VesselsValue selges den 17 år gamle 159.000-tonneren «SKS Saluda» til en ikke-navngitt kjøper for 22 millioner dollar, tilsvarende nær 204 millioner kroner, skriver Finansavisen torsdag.

Prisen ligger over verdivurderingen på 19,4 millioner dollar, ifølge VesselsValue. Rederiets flåte består av 28 fartøy som eies 100 prosent av gruppen, 8 fartøy som rederiet eier 50 prosent, og 7 fartøy som gruppen eier 25 prosent.

Rederiet er kontrollert av Hans Peter Jebsen, sønn av Kristian Gerhard Jebsen, og hans familie.

I hardt vær

I det siste publiserte regnskapsår, 2018, tapte skipsrederiet 760 millioner kroner, som ble det tredje året på rad med store tap. Over de siste tre årene har rederiet tapt nesten 2,5 milliarder kroner.

Selskapet, som har hovedkontor i Bergen, hadde ved årsskiftet til 2019 en gjeld på nærmere 4 milliarder kroner.

Men 2019 gikk mest sannsynlig bedre for rederiet, etter et sterkere tankmarked og høyere rater for tankskip.

I slutten av juni i fjor kom rederiet til enighet med bankene om å utsette betalingen av gjeldsbyrden i to år.

Da oljenedturen traff Norge, møtte offshorerederiene på store problemer. Nå snakker mange om at oljenedturen er over. Er dette tilfellet også for rederiene?

