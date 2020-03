Foto: Wallenius Wilhelmsen More

Wallenius Wilhelmsen kansellerer utbytte og sender skip i opplag

– Alle føler på konsekvensene, sier konsernsjefen i Wallenius Wilhelmsen. Nå trekker de tilbake utbytte for 2019.

Publisert Published on 23.03.2020 08:15

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen vil ta betydelige handlinger i møte med den utfordrende tiden som kommer fremover, skriver selskapet i en melding mandag.

Der fremkommer det at selskapet vil kansellere utbytte for året, sende opp mot ti skip i opplag, samt resirkulere fire skip.

– Verden har endret seg dramatisk mye over de siste ukene, og alle føler på konsekvensene. Effektene disse hendelsene vil ha på verdensøkonomien er fortsatt uforutsigbare, men det blir mer og mer tydelig at dette vil bli langvarig, sier Craig Jasienski, konsernsjef i Wallenius Wilhelmsen.

Overkapasitet på 10-15 skip

Rederiet annonserte den 11. februar et utbytte på syv cent per aksje for året. Dette er nå kansellert. Selskapet sparer rundt 600 millioner kroner på avgjørelsen.

Videre skrives det at rederiet har en overkapasitet på rundt 10-15 skip i flåten. Wallenius jobber nå med å resirkulere fire skip som alle er mer enn 24 år gamle.

Det vil føre til en potensiell nedskrivning på over 400 millioner kroner.

Samtidig skal opptil ti skip i såkalt kaldt opplag, noe som vil spare selskapet 30-40.000 kroner per dag, ifølge meldingen.

– Vårt sterke fokus på synergier og kostnadseffektivitet over de siste årene har gitt oss en solid likviditetsposisjon, sier konsernsjefen.

Ledelsen legger til at kapitalkostnadene vil bli så lave som mulig, mens sikkerhet og vedlikehold vil bli prioritert.