Handlingsplanen for grønn skipsfart får ytterligere 100 millioner kroner

Økt bevilgning til grønn skipsfart og en ny finansieringsplan for flåtefornyelse kan gi sårt tiltrengte midler til norske skipsverft.

Publisert Published on 31.03.2020 11:16

I regjeringens siste krisepakke ble det annonsert at rammen for handlingsplanen om grønn skipsfart skal dobles, opp med 100 millioner kroner. Videre heter det at Stortinget skal legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest revidert budsjett i vår.

Handlingsplanen innebærer store prosjekter knyttet til å kutte utslippene i norske skip med 50 prosent innen 2050.

At handlingsplanen tillegges ytterligere 100 millioner kroner får Sysla bekreftet fra styreleder i NCE Maritime Cleantech, Bjørn Sundland. Han vet imidlertid ikke hva dette konkret betyr. NCE Maritime Cleantech er en teknologiklynge i Bergen som har vært involvert i handlingsplanen for grønn skipsfart siden starten.

– Vi har fått informasjon om at rammen dobles med 100 millioner kroner, men vet ikke konkret hva det skal gå til, enda, sier Sundland.

En økt statlig støtte til fornyelse av norske skip kan bety økt arbeid for norske leverandører og norske verft, noe som er sårt tiltrengt i dagens situasjon.

– Denne økte bevilgningen kan være meget positivt for både redere, norske utstyrsleverandører og norske verft, da vi har forventet at staten skal ta en del av kostnaden det er ved ekstra kostnader knyttet til å kutte utslipp på norske fartøyer, sier Sundland.

At denne nyheten er bra for norske verft, får Sysla også bekreftet fra maritim bransjesjef, Lars Gørvell-Dahll.

– Uansett er dette bra, veldig positivt, skriver Gørvell-Dahll i en tekstmelding.

– Dette er viktig både for å få bedre skip og for å holde verft og deres arbeidsplasser i gang, sier Sylvi Listhaug i en pressekonferanse tirsdag.

Handlingsplanen har vært diskutert i Det vi lever av: Her får du høre hvordan Odfjell skal kutte utslippene ytterligere fremover, og hva NCE Maritime Cleantech er mest skuffet over at regjeringen ikke tok med i handlingsplanen.