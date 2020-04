Foto: Jan Petter Lynau More

Ny smell for Trøims riggdrøm: – Riggmarkedet har sett håpet knuses

Borr Drilling utelukker ikke at mer arbeid stanses fremover.

Anders Nybakken Kvale

Publisert Published on 14.04.2020 07:31

Oljeprisknekken og koronakrisen rammer Tor Olav Trøims Borr Drilling, ifølge en melding mandag kveld.

Det gjeldstyngede riggselskapet har mottatt varsel om tidlig terminering av kontrakter fra flere kunder, som samlet gir en inntektssmell på rundt 16 millioner dollar, eller 165 millioner kroner, på den totale ordrereserven, fremgår det.

Regnestykket innebærer også to nylig tildelte kontakter.

Kan komme mer

Exxon Mobil terminerer kontraktene for riggene «Gerd» og «Groa» i Nigeria. Disse kontraktene varte i utgangspunktet til henholdsvis april 2021 og mai 2021.

Borr har fått beskjed om å stanse driften av riggen «Norve», som for øyeblikket jobber for BW Energy. Arbeidet ble avsluttet i april, rundt tre måneder før et tidligere estimat.

Borr har også mottatt varsel om tidlig terminering for riggen «MSS1». Den avsluttet arbeidet 25. mars, en måned før tiden.

Olje- og gasselskapet Perenco vil heller ikke gå videre med den tidligere kunngjorde kontrakten for «Prospector 5».

«Vi kan være utsatt for ytterligere suspensjonsvarsler i lys av markedsforholdene», skriver Borr Drilling.

Samtidig har riggselskapet mottatt kontrakter for arbeid i Asia-Stillehavsregionen for to av riggene sine, der blant annet et av nybyggene aktiveres.

Disse kontraktene har en fast varighet på henholdsvis 365 dager og 200 dager. Arbeidet er forventet å starte i tredje kvartal.

Spår riggkriser

Rystad Energy spår nå at opptil ti prosent av kontraktsvolumet for riggselskapene blir terminert i år og neste år, ifølge en analyse.

Konsulentselskapet fremhever at det tilsvarer en barbering av inntekter på omtrent tre milliarder dollar, eller over 30 milliarder kroner.

Riggsektoren slet tungt i kjølvannet av det kraftige prisfallet i 2014, men har det siste året vist noe til tegn til bedring, med høyere aktivitet og inntjening for riggene.

Nå har riggmarkedet imidlertid «sett håpet knuses», ifølge Oddmund Føre, som er sjef for analyse av riggmarkedet i Rystad Energy.

Rystad Energy tror at selv de minst gjeldsutsatte riggselskapene står i fare for å ikke kunne betjene gjelden sin og muligens måtte gjennom omfattende restruktureringer.

Usikkerheten har senket en rekke av riggaksjene, der både Seadrill og Borr Drilling har sett store børsverdier fordufte i år.