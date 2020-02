Det spesialbygde skipet måtte avbryte istoktet i Polhavet og returnere til verksted i Harstad. Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt

Kronprins Haakon skadet under isbryting: – Udramatisk, sier rederisjef

Forskningsskipet til 1,4 milliarder kroner ble skadet under isbryting og måtte snu 85 grader nord. Rederisjefen i Havforskningsinstituttet sier beslutningen om å snu var en helhetsvurdering, og omtaler saken som udramatisk.

Tidligere denne måneden skulle Norges nye forskningsskip «Kronprins Haakon» etter planen forsøke å slå rekorden fra Nansens Fram-ekspedisjon fra 1895, og nå 86 grader 14 minutter nord.

Forskningsskipet måtte imidlertid snu like før 85 grader nord.

Havforskningsinstituttet opplyste i fjor at en prøvetur til isen nord for Svalbard hadde vist at skipet tålte mer is enn det er bygget for, og presterte langt bedre enn forventet.

Siden da har «Kronprins Haakon» rukket å være på flere tokt, sist med et vellykket tokt til Antarktis i vinter.

Skipet til mer enn 1,4 milliarder er spesialbygd for å ta forskere inn i islagte områder i Arktis og Antarktis, og skal takle én meter tykk is.

– Udramatisk

Onsdag opplyste NRK og Klassekampen at den nye isbryteren ble skadet etter møtet med isen.

– Under isbryting oppsto det en lekkasje i en pakning i babord propellhus. Fordi skipet trengte begge propellene for å komme seg ut av isen, tok vi ingen sjanser. Lekkasjen kunne potensielt medført flere skader, og derfor valgte vi å returnere, sier avdelingsdirektør og rederisjef i Havforskningsinstituttet, Per Nieuwejaar, til Sysla.

Han kaller hendelsen udramatisk, og påpeker at forskningsskipet uansett skulle returnere rundt samme tidspunkt for å rekke neste tokt.

Avviser påstander om stopp og motortrøbbel

NRK meldte onsdag at skipet hadde en motor ute av drift og problemer med is i propellene, og at det dermed ble bom stopp for toktet.

Dette avviser rederisjefen.

– Dette stemmer ikke. Vi har ikke hatt problemer med verken motor eller is i propellene, og båten har aldri stoppet i isen. Grunnen til at vi valgte å returnere før vi nådde 86 grader dreide seg også om at båten traff på isbarrierer på 2–4 meter som den måtte bryte seg gjennom. Dette tar mye tid og er lite effektivt når formålet er å forske, og derfor var det ikke noe poeng i å fortsette denne gangen, sier Nieuwejaar.

36 forskere og teknikere fra Universitetet i Tromsø og flere andre ulike institusjoner deltok, hvor målet var å samle flest mulig prøver av arktiske organismer.

– Som operatør har ikke jeg noe å klage over i denne saken, utover at pakningen i propellhuset sprakk. Vi vil nå vil undersøke hvorfor dette skjedde, sier Nieuwejaar.

Måtte kansellere nytt forskningstokt

Onsdag ble skipet lagt i tørrdokk i Harstad, der produsenten vil vurdere hva som har skjedd og omfanget av skaden.

Torsdag skulle «Kronprins Haakon» opprinnelig lagt ut på neste forskningstokt. Dette ble naturlig nok kansellert.

– Det er klart det er leit og kjedelig, men vi vil sørge for at forskningstoktet som nå ble avlyst får prioritet neste år, sier Nieuwejaar, som håper å få klarere svar på hvor lang tid reparasjonene vil ta i løpet av torsdag eller fredag.

– Forhåpentligvis er vi i gang igjen om kort tid. Vi håper fremdeles å rekke neste tokt som etter planen skal gå fra Longyearbyen 4. august.

Misfornøyd med verftet

«Kronprins Haakon» er klassifisert som polarkode 3, noe som betyr at skipet skal tåle å bryte årsgammel is på opp mot en meter.

I fjor uttalte Nieuwejaar at han var kritisk til hvordan det italienske verftet Fincantieri håndterte byggingen av «Kronprins Haakon», og innrømmet at Havforskningsinstituttet ikke ville valgt det utenlandske verftet igjen.

Skipet ble blant annet levert mer enn ett år forsinket, og prosessen var preget av flere uenigheter. Ifølge Nieuwejaar var jobben langt mer komplisert enn hva verftet først hadde tenkt.

– Det var mye uenigheter, der vi sa at arbeidet ikke var godt nok, og det ble flere runder med uenigheter og utsettelser. Det er ikke uvanlig med forsinkelser, men de forsterket seg da dette er en ekstrembåt, tettpakket med avansert utstyr, sa rederisjefen til Sysla i desember.

Nieuwejaar vil ikke spekulere i om skaden på pakningen i propellhuset kan skyldes produksjonsfeil fra verftet, men sier dette er en av flere muligheter de nå undersøker.