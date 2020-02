Alle som fikk tilbud om ny jobb i Havila Kystruten har takket ja. Illustrasjon: Havila

Hurtigrute-ansatte går over til Havila Kystruten

Når Havila Kystruten overtar fire av kystruteskipene til neste år, blir alle de 386 Hurtigrute-ansatte med over til konkurrenten,

Publisert Published on 24.02.2020 11:14

Fra januar 2021 overtar Havila Kystruten fire av de elleve Hurtigrute-seilingene mellom Bergen og Kirkenes.

Det ble klart etter at Samferdselsdepartementet i 2018 delte anbudet mellom de to rederiene. Havila Kystrutens skip skal gå i konkurranse med Hurtigruten på strekningen.

Avtalen med Samferdselsdepartementet innebar blant annet at de ansatte på de fire Hurtigruteskipene, som til neste år skal ut av kysttrafikk, skulle få tilbud om jobb hos konkurrenten.

Nå har alle de 386 ansatte på de fire Hurtigruteskipene takket ja, melder Havila.

Samme lønnsbetingelser

HR-direktør i Havila Kystruten, Monica Nipen, sier dette er svært gledelig.

– Vi håper og tror det betyr at de ser på Havila Kystruten som en solid arbeidsgiver og at de vil få en god arbeidsplass her hos oss.

Foruten de 386 Hurtigrute-ansatte som nå har takket ja, er det noen som har valgt å pensjonere seg, opplyser Havila.

Mannskapet vil motta samme lønn og beholde samme tariffavtale når de bytter arbeidsgiver.

Trenger flere ansatte

Nipen har møtt flere av de ansatte, og forteller om positive tilbakemeldinger.

– Jeg har bare møtt velvilje og innsatsvilje. Mange har også sagt fra om at dersom det er behov for dem før nyttårsskiftet 2020/2021, så kommer de gjerne før, sier hun i en pressemelding.

Selv om Havila Kystruten nå overtar mannskapet fra de fire Hurtigruteskipene vil de trenge flere ansatte om bord. Det vil lyses ut flere stillinger i løpet av sommeren, opplyser Havila Kystruten.

Kansellerte skip

Rederiet har hatt store problemer med å få de nye kystruteskipene klare i tide til oppstarten i januar 2021, og må derfor leie inn erstatningsskip i oppstartsperioden.

Det skjer etter at det konkurstruede spanske verftet Barreras, som skulle levere to av de fire skipene, i høst kansellerte ordren på de to skipene «Havila Pollux» og «Havila Polaris».

Tidligere denne måneden ble det kjent at Havila Kystruten har besluttet å begynne helt på nytt på de to skipene. Det tyrkiske verftet Tersan, som allerede har fått kontrakt på de to første skipene, tar over for Barreras, og skal bygge skip nummer tre og fire for Havila Kystruten.