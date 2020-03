Illustrasjonsbilde: Seven Ocean. Foto: Subsea 7 More

Subsea vinner to kjempekontrakter verdt inntil 7,4 mrd.

En kontrakt i Mexicogulfen og en utenfor Australia skal til sammen ha en verdi opp mot 800 millioner dollar, eller 7,4 milliarder norske kroner.

Publisert Published on 03.03.2020 08:36

I to samtidige børsmeldinger tirsdag morgen melder Subsea 7 at de har sikret to store kontrakter.

Den ene kontrakten, som skal foregå i Mexicogulfen, defineres av rederiet til å være en «betydelig kontrakt» og har en verdi mellom 150 og 300 millioner dollar.

Den andre, som skal foregå utenfor kysten av Australia, er en «stor kontrakt» til en verdi mellom 300 og 500 millioner dollar.

Subsea 7 skal også ha andre prosjekter i Mexicogulfen: Subsea 7 får mulig milliardkontrakt i Mexicogulfen

I Mexicogulfen skal Subsea 7 knytte brønnene til Samurai, Khaleesi og Mormonts-prosjektene tilbake til den halvt-nedsenkbare King’s Quay. Kontraktsgiver her er Murphy Exploration and Production Company. Kontrakten innebærer hele arbeidet med å prosjektere og koble sammen alt av undervanns-teknologi knyttet til oppdraget. Kontrakten begynner umiddelbart, og undervannsoperasjonene skal begynne i 2021.

Oppdraget utenfor Australia er et såkalt «SURF»-oppdrag, som er kort for Subsea Umbilicals Risers and Flowlines. Kontraktgiver er ConocoPhillips Australia Barossa. Prosjektet, kalt Barossa, ligger 300 kilometer utenfor Darwin, nord for Australia. Subsea 7 skal arbeide på et område som er 36 kilometer langt, på en vanndybde mellom 230 og 270 meter. Subsea-arbeidet skal begynne i 2022 og 2023.

Rederiet slapp sine fjerdekvartals-resultater i forrige uke: Sterk topplinje – men må skrive ned verdier for 940 mill.