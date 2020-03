Et svært tankskip på en oljeterminal i Kina. Foto: China Stringer Network / X03234 More

DNB Markets advarer om tanksmell neste år

Meglerhuset tror ikke tankfesten i år blir langvarig. – Bakrusen kan bli større.

Anders Nybakken Kvale / E24

Publisert Published on 27.03.2020 11:05

DNB Markets har i en fersk analyse gjentatt en såkalt hold-anbefaling på tankaksjene det dekker.

Samtidig har meglerhuuset justert på kursmålene sine, der blant annet Arne Fredlys Hunter Group jekkes ned.

Tankmarkedet fikk seg en kraftig opptur for et par uker siden, men skipenes inntjening har i etterkant falt noe tilbake.

Svingningene er som vanlig riktignok markante fra dag til dag.

Inntjeningshoppet skyldes forventninger om en oljeflom i kjølvannet av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som vil øke etterspørselen etter oljefrakt. I tillegg at det kan bli lønnsomt å lagre olje på tankskip.

– Bakrusen kan bli større

DNB Markets fremhever at de forventer et «svært sterkt» 2020, men at alt peker mot et svakt 2021.

Meglerhuset spår nå i sitt hovedscenario fraktrater for svære tankbåter, VLCC-er, på 69.000 dollar per dag i år, opp fra tidligere 40.000 dollar per dag.

For 2021 ventes rater på 30.000 dollar per dag, ned fra tidligere 35.000 dollar per dag.

– Vi gjentar hold-anbefalingene da bakrusen kan bli større enn festen når globale oljelagre er opp 420 til 720 millioner fat per måned, fremgår det.

Dette er DNB Markets sine aksjeanbefalinger i tanksektoren:

Frontline: Hold, kursmål 88 kroner

Hunter Group: Hold, kursmål 4,4 kroner

DHT Holdings: Hold, kursmål 7,1 dollar

Euronav: Hold, kursmål 11 dollar

Fearnleys tror på mer flytende lagring

Én avgjørende faktor for om flytende lager på tankskip lønner seg, er om fremtidige oljepriser er høyere enn dagens oljepris. I en slik situasjon, som på fagspråket kalles «contango», kan man lagre olje og selge den dyrere i fremtiden.

Fearnley Securities skriver i en oppdatering fredag at de tror trenden med flytende lagring vil fortsette så lenge saudiaraberne fortsetter med høy råoljeproduksjon og etterspørselen forblir svak, ifølge Infront TDN Direkt.

Skipsmeglerhuset tror hittil at 15 til 20 VLCC-er har blitt tatt ut for lagring.

– Hvis fronten (i contango-strukturen) dyttes enda lavere i de kommende månedene, som mange forventer, kan inntjeningene for flytende lagring være enda større for eiere, skriver Fearnleys.

Ifølge DNB Markets kan det nå maksimalt betales rater på de største tankskipene på maksimalt 106.000 dollar per dag, 87.000 dollar per dag og 63.000 dollar per dag for henholdsvis tre, seks og tolv måneder med lagring.

Er regjeringens krisepakker tilstrekkelige? Det diskuteres i siste episode av podkasten Det vi lever av: