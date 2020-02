«Island Victory» til kai i Bergen. Maskinsjef Lars Atle Vågen og skipper Stian Bjørge. Foto: Adrian Søgnen

Ny milliardbåt til offshorenæringen: – Viser at det er håp

Publisert Published on 14.02.2020 10:03

Ved Bontelabo i Bergen ligger offshorerederiet Island Offshore sitt siste tilskudd i flåten.

– Det er hektisk, og mye som skal på plass på kort tid, sier skipper Stian Bjørge til Sysla, som er på besøk dagen før splitter nye «Island Victory» setter kursen mot Mongstad og seinere Gjøa-feltet på sin aller første jobb i spotmarkedet.

For selv om mange rederier fortsatt sliter, og oppturen ikke kom like fort som mange hadde håpet, går nyvinningen nærmest rett fra dåp til jobb.

Det er bare en uke siden champagneflasken smalt i det blåmalte skroget ved verftet Vard Langsten i Tomrefjorden i Romsdal.

Siden har det gått slag i slag med klargjøring, kundebesøk og forberedelser, forteller skipperen.

«Island Victory» har et dekksareal på 1100 kvadratmeter. Foto: Adrian Søgnen

Sikret arbeid i fjor

Arbeidsoppdrag til skipet begynte å tikke inn allerede i fjor vinter, og første kontrakt ble signert våren 2019.

Mannskapet består av både nye og erfarne fra rederiet.

Allerede i mai i fjor meldte Island Offshore om stigende aktivitet og varslet oppbemanning, etter at «Island Dragon» ble tatt ut av opplag etter 1592 dager i bøyene.

Så langt i 2020 har det vært flere tegn til bedring i næringen.

I begynnelsen av januar kunne Sysla melde at Solstad Offshore ansette 50 norske sjømenn og ta skip ut av opplag.

Samme dag som Island Offshore overtok «Island Victory» ble det også kjent at Kleven landet en nybyggingskontrakt på et supplyskip.

Fakta Island Victory Bygget ved Vard Breivik og testet og klargjort for levering ved Vard Langsten.

Kongsberg UT 797 CX design.

Bredde på 25 meter og lenge på om lag 123 meter.

Dekksareal på 110 kvadratmeter.

Utstyrt med en 250 tonns offshorekran, to undervannsfarkoster (ROV-er) og en stor «moonpool».

Ifølge rederiet Island Offshore er «Island Victory» et multifunksjonsfartøy som kan brukes til prelegging av ankersystem, installasjon av subseautstyr på havbunnen, vedlikehold av brønner, ankerhåndtering, installasjon av offshore vindmøller, og som accomodationfartøy på felt.

«Island Victory» klargjøres i Bergen før første jobb i Nordsjøen. Foto: Adrian Søgnen

– Betyr mye

Det er mange år siden en båt som «Island Offshore» ble levert til et norsk offshorerederi.

Med det kommer også mye optimisme, forteller vessel manager Roar Skjeret.

– Det betyr mye. Det gjør godt i rederiet, og viser at det er håp i næringen, sier han.

Fra jobben i Nordsjøen går «Island Victory» videre til oppdrag i Barentshavet og Mexicogulfen, og kan være i full jobb ut oktober.

– Markedet begynner å se bedre ut. Vi merker stor pågang, og har fått en rekke forespørsler, sier Skjeret.

Prislappen på Island Offshore sitt nyeste skip er på over en milliard kroner, og det har tatt nesten seks år fra offshoreskipet ble bestilt til levering.

Opprinnelig skulle det være klart i juni 2016, men måtte utsettes da oljekrisen rammet rederiene for fullt.

– Vi skal ikke legge skjul på at det har vært en tung prosess. Men nå gleder vi oss til å få det i arbeid, og vise hva det kan, sier Skjeret.

På vei ned fra helidekket til «Island Victory». Maskinsjef Lars Atle Vågen viser rundt på det splitter nye offshoreskipet. Foto: Adrian Søgnen

– Sterkest på markedet

Ifølge skipper Stian Bjørge er det enklere å si hvilke jobber «Island Victory» ikke kan ta, enn hva det kan gjøre.

– Den kan gå på alt fra subsea, vanlig ankerhåntering og installasjon av havvind. Og så har den jo allerede fått mye oppmerksomhet for slepekraften, sier Bjørge.

Det var i fjor høst «Island Victory» viste sine krefter under en såkalt «bollard pull» eller pullertrekk.

Da ble det målet en målt en slepekraft på 477 tonn, som kan brukes til å slepe tungt, installere utstyr på store havdyp og til å «få nok tonn på anker».

– Den er den desidert sterkeste på markedet. Neste på listen ligger på rundt 420 tonn, sier Bjørge.

I tillegg til å ha et bredt spekter av utstyr, et dekksareal på 1100 kvadratmeter, to ROV-er og en stor «moonpool», som er en slags luke i bunnen av skipet som kan benyttes til å å sende utstyr.

«Island Victory» kan også benyttes som et boligskip, og har sengeplass til totalt 110 personer.

