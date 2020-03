Danskebåten “Stena Saga” stevner ut fra Vippetangkaia i Oslo, nå er det slutt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix More

Stena Line legger ned danskebåten og forlater Norge – 30 norske ansatte må gå

Koronaepidemien har rammet reiselivs- og cruiseskipsbransjen hardt. Nå legger Stena Line ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.

NTB og Eirik Helgaker

Publisert Published on 19.03.2020 14:16

Tiltaket skjer som en direkte effekt av hvordan koronaviruset har påvirket passasjervirksomheten, skriver Stena Line i en pressemelding.

– Det er en vanskelig tid for Stena Line, og det tvinger oss til å fatte vanskelige beslutninger, sier administrerende direktør Niclas Mårtensson i Stena Line.

Linjen mellom Oslo og Frederikshavn ble opprettet i 1979 og har holdt det gående til i år.

– Vi har seilt ruten i hele 41 år. Det er en utrolig vanskelig beslutning, sier pressekontakt Carl Mårtensson.

Nedleggelsen fører til at det svenske rederiet forlater Norge fullstendig og tar med seg det norske kontoret, som har omtrent 30 ansatte.

– Hadde ikke trodd dette for en uke siden

– Det har vært en dramatisk utvikling den siste tiden, forteller Carl Mårtensson videre.

Stena Line forventer ingen høysesong i 2020, og pressekontakt Mårtensson sier at de ikke hadde råd til å vente.

– Bortimot ingen hadde forventet for en uke siden at vi trengte å ta så store grep. Vi hadde dessverre ikke tid til å vente til 2021 og vi så oss nødt til å legge ned linjen helt, sier Mårtensson.

Tidligere denne uken sa rederiet opp 950 ansatte, alle svenske. Deriblant de ansatte ombord Stena Saga, som seilte ruten mellom Oslo og Fredrikshavn.

Mårtensson sier ruten i seg selv har vært lønnsom, spesielt etter en snuoperasjon rederiet har gjort det siste året. Rederiet vil imidlertid ikke vente på at trafikken skal ta seg opp og legger ruten ned.

Stor fanskare

Danskebåten er en populær rute, og har blant annet fått sitt eget TV-program på TVNorge som har fått to sesonger.

– Stena Saga er en enorm favoritt blant passasjerene. Blant annet har en facebookgruppe “Stena Sagas venner” over 12 tusen medlemmer, sier Mårtensson.

Mårtensson sier videre at de ikke tør spekulere i fremtiden, særlig ikke med tanke på at de for en uke siden ikke vurderte å legge ned linjen.