Arkivfoto av Helge Møgster. More

Helge Møgster: Storeier på vei ut av DOF Subsea

– At de trekker seg ut betyr at de ikke vil være med videre. Vi har visst at fondet er på vei ut av DOF lenge, så dette kommer ikke som en overraskelse, sier styrelederen til Sysla.

Publisert Published on 11.09.2019 15:00

Onsdag litt før klokken halv tre kom meldingen om at tre av DOF Subseas styremedlemmer trekker seg fra styret.

Neil Hartley, Ryan Zafereo og Alan Schwartz representerer fondet First Reserve Fund som eier 35 prosent av aksjene i selskapet. Nå trekker samtlige medlemmer seg fra styret.

Styreleder i DOF Subsea, Helge Møgster, har ingen forklaring på hvorfor de tre medlemmene trekker seg.

– De har trekt seg fra styret, vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor og holder nå på å finne nye medlemmer, sier Møgster.

At fondet skal selge seg ned i DOF er Møgster helt klar på.

Til E24 sier han at han regner med at fondet nå vil selge seg ut.

Etter meldingen falt DOF-aksjen over fem prosent, men har siden steget igjen og er bare ned 0,83 prosent fra åpning i dag tidlig.

Fikk utsettelse på lån

DOF, som er morselskapet til DOF Subsea, av har siden oljekrisen i 2014 slitt med høy gjeld og svake resultater. De eier 65 prosent av DOF Subsea.

I slutten av juni ble det kjent at DOF fikk en utsettelse på et av lånene frem til november, som ga de et lite spillerom i en refinansieringsfloke de har hatt siden våren i år.

DOF har totalt 67 skip i sin flåte, hvor Subsea-skipene er den største andelen med 31 skip. Generelt er Subsea-skipene bygget for å gjennomføre operasjoner under vann og bærer ofte med seg ubemannede ubåter (ROV). Totalt har DOF 71 ROV-er.

DOF-skipene Skandi Singapore og Skandi Hercules under arbeid i Asia. Arkivfoto: DOF Subsea More

Mohn trakk seg på mandag

Nyheten om at de tre styrerepresentantene trekker seg kommer samme uke som meldingen om at Frederik Wilhelm Mohn trekker seg fra styret i i DOF og DOF Subsea med umiddelbar virkning.

Styreleder Helge Møgster bekreftet til Sysla mandag at den profilerte næringslivsaktøren trakk seg. Han fikk selv beskjeden søndag kveld, og kunne ikke si noe om årsaken til Mohns valg.

– Vi har satt i gang arbeidet med å få inn en erstatter så fort som mulig, sier styrelederen til Sysla.

Det har ikke lyktes Sysla å få en kommentar fra Mohn.

I 2017 solgte Mohn alle sine aksjer i DOF til Helge Møgster. Senere samme år gikk Mohn sammen med Møgster om å skyte inn 400 millioner kroner i selskapet.

Gjennom investeringsselskapet Perestroika eier Frederik W. Mohn 33,6 prosent i Møgster Mohn Offshore as som igjen kontrollerer Dof med 50,06 prosent.

