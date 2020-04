Paul-Christian Rieber er konsernsjef i GC Rieber og blir nå ny president i Rederiforbundet. Toppsjef Foto: Chris Ronald Hermansen More

GC Rieber-sjef utnevnt som ny president i Norges Rederiforbund

Paul-Christian Rieber tar over styringen i forbundet under krisen i norsk næringsliv.

Publisert Published on 01.04.2020 08:58

På generalforsamlingen 31. mars ble administrerende direktør i shippingselskapet GC Rieber, Paul-Christian Rieber, utnevnt som ny president i Norges Rederiforbund.

Midt under koronakrisen og oljeprisfallet har toppsjefen takket ja til å ta styringen i interesseorganisasjonen som har 140 medlemmer som omsetter for mer enn 100 milliarder kroner årlig.

– Det ingen tvil om at den situasjonen vi nå står i er svært utfordrende for alle rederiforbundets medlemmer. Før koronakrisen kunne Rederiforbundet melde om optimisme i alle segmenter. I løpet av noen korte uker har det snudd til stor usikkerhet, sier nyvalgt president i Norges Rederiforbund, Paul-Christian Rieber, i en pressemelding.

Som også Sjøfartsdirektoratet jobber for, ønsker Rieber å gjøre det han kan for å holde motorene varme.

– Det aller viktigste nå er at vi klarer å holde flest mulig av hjulene i gang i samfunnet, samtidig som vi bekjemper smitten. Sjøtransport og opprettholdelse av aktivitetsnivået på sokkelen er i den sammenheng helt avgjørende for oss alle. Det er et spesielt og ekstra ansvarsfullt tidspunkt å tre inn i et slikt verv på, sier Rieber.

En stor utfordring for den norske handelsflåten er oppgraderinger knyttet til kutt i utslipp. Tirsdag kom det en melding fra stortinget om at det vil kjappere enn forventet komme en finanseringsplan for flåtefornyelse og at rammen for handlingsplanen for grønn skipsfart dobler seg med 100 millioner kroner.

Rieber har vært administrerende direktør i GC Rieber siden 1990 og er siviløkonom utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen.