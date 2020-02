Familierederiet er eid av styreleder Hans Peter Jebsen og familien. Arkivfoto: Tor Høvik

Bergensrederi tapte 760 millioner i fjor

Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi har tapt nærmere 2,5 milliarder kroner på tre år.

Publisert Published on 26.07.2019 09:08

Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi rapporterte sitt tredje år med store tap.

I 2018 tapte familierederiet, som er eid av styreleder Hans Peter Jebsen og familien, 87,9 millioner dollar, om lag 760 millioner kroner.

4 milliarder i gjeld

De tre siste årene har 291,4 millioner dollar, nærmere 2,5 milliarder kroner rent ut av rederiet, som har hovedkontor i Bergen.

Gjelden til rederiet var ved årsskiftet 460 millioner dollar, nærmere 4 milliarder kroner.

I slutten av juni i år kom rederiet til enighet med bankene om å utsette betalingen i to år.

Rederiet har vært ute i storm før. I de fire årene fra 2010 til og med 2013 tapte Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi (KGJS) over 2,4 milliarder norske kroner. Også da fikk rederiet en helt nødvendig avdragsutsettelse i to år.

Solgte skip

Rederiets flåte består av 28 fartøy som eies 100 prosent av gruppen, 8 fartøy som rederiet eier 50 prosent, og 7 fartøy som gruppen eier 25 prosent.

I 2018 solgte Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi to kombinasjonsskip med et tap på 1,6 millioner dollar, to sementskip med en gevinst på 6,7 millioner dollar, og 25 prosent av datterselskapet JT Cement, i tillegg til eiendom.

I 2018 skrev rederiet ned verdiene på tankskipene med 47,7 millioner dollar, og har også tidligere nedskrivninger på 227,5 millioner dollar.

Dødsulykke på sementskip

I regnskapet melder rederiet at det i 2018 hadde en dødsulykke på semetskipet «Glory Sky».

Om markedsutsikter skriver rederiet at transport av råolje og raffinerte produkter er ventet å økte, men at den pågående handelskrigen og fallende økonomisk aktivitet kan ha negativ innvirkning.

Tørrbulkmarkedet beskriver rederiet som krevende, men forventer bedring i neste halvår.

31. mai i år gikk Jan Pedersen av som konsernsjef i rederiet, og Geir Mjelde overtok lederskapet. Mjelde har siden 2010 vært sjef i datterselskapet SKS OBO & Tankers.