Neste cruiseskip til Bergen er ventet torsdag 12. mars. Rederiet er kjent med Bergen kommunes beslutning. Foto: Eirik Brekke

Cruiseturister får ikke komme i land i Bergen

– Cruisebransjen kommer til å slite hardt i Norge dette året, sier Arthur Kordt, administrerende direktør i European Cruise Service. Han sier permitteringer kan komme.

Kristin Jansen og Målfrid Bordvik / Bergens Tidende

Publisert Published on 12.03.2020 08:06

Bergen kommune bestemte tirsdag at passasjerer på besøkende cruiseskip ikke får komme i land i Bergen.

– Dette gjør vi som et av mange tiltak for både å begrense trengsel i byen, for å redusere mulighet for koronasmitte, og for at gjester som kommer, ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk hos oss, sier kommunaldirektør Robert Rastad i en pressemelding.

Dette gjelder inntil videre.

Det betyr at cruiseskip som kommer til Bergen, kan få legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord.

– Fryktelig usikre tider

– Vi har sett at krisen har bygget seg opp, men nå kom den brått på, sier Arthur Kordt, administrerende direktør i European Cruise Service.

Selskapet er en av mange aktører som lever av å tilby tjenester til cruiseturistene på land.

– Dette gjør at mye av det økonomiske fundamentet for vår virksomhet faller bort. Heldigvis er det ikke bare Bergen vi lever av, sier Kordt.

Onsdag ettermiddag bestemte også Stavanger kommune at cruisepassasjerer ikke får gå i land.

– Det er fryktelig usikre tider. Cruisebransjen kommer til å slite hardt i Norge dette året. Arbeidsplassene våre er ikke så trygge og det kan komme permitteringer, varsler Kordt.

– Dramatisk vedtak

Også transportører, museer, restauranter og guider vil rammes hardt av dette, påpeker Kordt. Samtidig understreker han at det fortsatt er lavsesong og at det er ventet få cruiseanløp de neste to månedene.

– Et dramatisk vedtak, sier også Inge Tangerås, direktør i Cruise Norway.

Cruise Norway jobber med å promotere Norge som cruisedestinasjon på oppdrag fra cruiseaktørene. Tangerås kjenner ikke til vedtaket da Bergens Tidende ringer.

Han sier dette vil få konsekvenser, men at det er for tidlig å si hvor store de blir.

Får være snuhavn

Det er ventet et cruiseskip til Bergen torsdag 12. mars, og rederiet er ifølge kommunen kjent med Bergen kommunes beslutning. Ifølge nettsiden til Bergen havn er det cruisebåten Aida Aura fra Hamburg som er ventet i morgen. Skipet har plass til 1300 passasjerer.

Etter AIDAaura er neste anløp om fem dager.

Skip som har snuhavn i Bergen, som Hurtigruten og Fjord Line, vil fremdeles få lov til ta passasjerer av og på i Bergen. Men de må forholde seg til de vedtak som er gjort for å begrense smitte i Bergen, understreker kommunen.

– Kjempeutfordring

Flere av vestlandskommunene får mangedoblet innbyggertallet sitt om sommeren. Det kan være utfordrende nok, selv uten utbrudd av koronavirus, ifølge kommunedirektør i Stryn, Rune Hovde.

– Vi har en kjempeutfordring hver eneste sommer fordi vi får inn flere folk i kommunen enn det vi er rigget for. Det er ikke mulig for oss alene å håndtere cruisetrafikken langs norskekysten i en smittesituasjon, sier Hovde.

Mandag denne uken deltok alle kommunene i Vestland i et telefonmøte om koronautbruddet. Et av temaene var cruisetrafikken langs Vestlandskysten.

Nå vil cruisekommunene samarbeide om smitteverntiltak og planer for hva som bør gjøres når sesongen starter for alvor.

Et stort cruiseskip seiler ut fra Flåm. Nå forbereder kommunene seg på ny turistsesong med koronautbrudd. Foto: Marita Aarekol (ARKIV)

Ønsker statlige føringer

Kommunedirektøren er klar på at Stryn må lene seg på statlige og fylkeskommunale føringer ved et eventuelt utbrudd av koronavirus i turistsesongen.

Hovde sier at kommunen bruke de neste ukene til å forberede seg på mulige smittesituasjoner.

– Nå er det viktig at vi tar en utfordring av gangen. I første omgang forbereder vi oss på å få det første smitteutbruddet i kommunen. Vi er en relativt liten kommune som må prioritere midler og kompetanse, sier kommunedirektøren.

Skip som har mistanke om koronasmitte om bord skal i utgangspunktet settes i karantene, slik tilfellet var i Haugesund forrige uke.

Men sykdom kan også oppstå blant turister som er i land.

Hovde er forberedt på utfordringer med kapasiteten på det lokale sykehuset.

Kan bruke lærere til å ta hånd om syke

Kommunene venter nå på et skriv fra Helsedirektoratet som skal gi dem retningslinjer i forhold til cruisetrafikken.

Aurland er den kommunen i Vestland som har flest cruiseanløp etter Bergen. Beredskapsleder Reinhard Sørensen har planene klare, også dersom de mest alvorlige scenarioene skulle slå til.

I første omgang vil alvorlig syke pasienter bli sendt til sykehusene på Voss og i Lærdal. Dersom disse ikke har tilstrekkelig kapasitet kan kommunen ta i bruk den lokale idrettshallen og telt fra Sivilforsvaret.

Å omdisponere kommunalt ansatte til å ta hånd om syke kan også bli aktuelt dersom smittesituasjonen blir svært alvorlig.

– Hvis skolene blir stengt kan vi for eksempel bruke lærerne i dette arbeidet. Men da er vi over i en fase som vi er veldig langt unna nå, sier Sørensen.

– Vi håper selvsagt at vi ikke kommer i en slik situasjon, legger han til.

– Stort behov for samarbeid

I tillegg til kommunene Bergen, Aurland og Stryn er også Stadt, Luster og Eidfjord med i fellesskapet som jobber videre med koronaberedskap for cruisetrafikk.

Haavard Stenvand er fylkesberedskapssjef i Vestland. Han understreker at det er et stort behov for samarbeid om tiltak.

– Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til smitteverntiltak og stiller spørsmål ved hva de skal gjøre når hovedsesongen starter, sier han.

Bekymret for smittevernutstyr

Stendvand sier at forventningene til cruisehavnen i en smittesituasjon er den samme, uavhengig av størrelsen på kommunen.

– Kommunene må planlegge ut fra de ressursene de har, sier han.

Situasjonen rundt smittevernutstyr var også tema på møtet i regi av fylkeskommunen. Mange er bekymret for at de kommer til å mangle slikt utstyr,

– Vi har forsikret dem om at vi er klar over situasjonen og jobber med å finne løsninger. Vi legger opp til at kommunene må samarbeide om dette også, og eventuelt låne utstyr av hverandre, sier Stenvand.

Helsedirektoratet opplyser at skrivet som skal gi råd og føringer om cruiseturismen ikke er ferdig enda.

Det blir sendt til kommunene så snart det er klart.