Solstad avbryter mannskapsskifte på grunn av koronaviruset

“Normand Frontier” har problemer med mannskapsskifte i Trinidad og Tobago. – Koronaviruset påvirker alle våre operasjoner, sier Dag Peder Solstad.

18.03.2020

Konstruksjonsfartøyet “Normand Frontier” fra Solstad Offshore skulle onsdag bytte mannskap etter seks og en halv uke på sjøen. Skiftet avbrytes, bekrefter rederiet.

– Mannskapsskiftet er ikke mulig nå, og mannskapet på skipet blir stående, bekrefter mannskapssjef i Solstad, Børge Ivan Hansen, til Sysla.

“Normand Frontier” er på en treårskontrakt med subsea-selskapet Ocean Infinitiy og ligger nå på Reia i Trinidad og Tobago.

Hvor mange skip som har samme problemer, eller hva som skjer videre med “Normand Frontier” vil ikke Hansen kommentere.

En tipser til Sysla sier at skipets oppdragsgiver har fått beskjed om at skipet kan stå i seks uker til. Tipseren sier at han vil tro det samme mannskapet vil fortsette i seks uker til.

– Vi forhandler med hvert enkelt skip og mannskap, og med fagforeninger, sier administrerende direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, til Sysla.

Påvirker alle operasjoner

– Koronaviruset tar mesteparten av vår oppmerksomhet og det kommer det til å gjøre i en lang stund fremover, sier Solstad.

– Det påvirker alle våre båter og er en utfordring for selskapet, for bransjen, for alle, fortsetter han.

Onsdag melder en rekke oljeselskaper i børsmeldinger at de trekker store mengder, opp mot halvparten, av sine investeringsutgifter. Rystad Energy melder at de tror denne krisen kan bli verre enn den forrige oljekrisen i 2015 og 2016.

Om markedet sier Solstad følgende:

– Jeg vet like lite som deg.

Onsdag fikk Solstad fire nye kontrakter, to lange og to korte.

– Det er positivt, det er et lite løft, sier Solstad om kontraktene.

Ingen begrensning på ståtid på sjøen

“Normand Frontier” seiler under norsk flagg og er dermed under norske regler. Sjøfartsdirektoratets pressekontakt, Dag Inge Aarhus, sier at det ikke er de som bestemmer hvor lenge mannskapet kan stå av gangen.

– Det er konktraktsbundet mellom rederiet og mannskapet hvor lenge mannskapet kan stå på skipet om gangen. Vi har bestemmelser for arbeidstid og hvile ombord, men ingen begrensning på hvor lenge de kan være ombord, sier Aarhus.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, bekrefter også at seilingstiden er under avtale mellom rederiet og mannskapet.

– De fleste rederier har kontrakter på alt mellom fire og åtte uker, men de har mulighet til å gå langt utover dette, selv om jeg ikke tror det er situasjonen i Solstad. Dersom Solstad vurderer å holde mannskapet igjen lenger enn det som er kontraktsbestemt, må de komme til enighet med mannskapet først, sier Sande.

