EMGS sier opp nesten alle ansatte – mest norske

Electromagnetic Geoservices kutter alle mulige kostnader, selskapet gir ingen garanti for at kuttene gir nok likviditet eller mulighet for fortsatt drift.

Publisert Published on 27.03.2020 08:13

Det Trondheimbaserte Electromagnetic Geoservices (EMGS) melder i en børsmelding fredag morgen at de kutter alle mulige kostnader, og går inn i en «low-cost set-up».

– Det er en meget lei situasjon, sier finansdirektør Anders Eimstad.

– Vi har hatt to nedskjæringsrunder blant de ansatte, men i denne runden sier vi opp nesten alle. Majoriteten blant de vi sier opp er norske, fortsetter Eimstad.

Kostnadskutt-planen innebærer en rekke tiltak:

Levere tilbake Petrel Explorer i slutten av kontraktsperioden i mai og legge Atlantic Guardian i kaldt opplag

Si opp alle ansatte og konsulenter, med unntak av et minimum av ansatte som vil jobbe med å selge dataene deres i multi-klient-markedet

Selskapet vil fortsette å levere på de allerede planlagte kontraktene.

– Selv med disse tiltakene er det ingen garanti for at selskapet vil være i stand til å skaffe nok likviditet, og videre drift vil ikke bare være avhengig av de overnevnte tiltakene, men om selskapet klarer å identifisere og implementere andre kostnadsreduserende tiltak, inkludert å redusere gjeld og andre ikke-rentebærende gjeldsforpliktelser, skriver selskapet i børsmeldingen.

Ifølge nettstedet Owler har EMGS totalt 125 ansatte, og administrerende direktør er Bjorn Petter Lindholm.

Dagens Næringsliv melder at de største eierne i selskapet er Kristian Siem og Fredrik W. Mohn.

Ifølge siste tilgjengelige aksjonærregister er Kristian Siem største aksjonær med 23,9 prosent av aksjene og Frederik W. Mohn nest størst med 22,4 prosent av aksjene, gigantbanken Morgan Stanley har 19,7 prosent.

Vet ikke hvor lenge det vil vare

– Vi vet ikke hvor lenge situasjonen vil vare, men vi ser så stor usikkerhet i markedet og velger nå å kutte mest mulig, sier Eimstad.

Oljeserviceselskapet har to skip i leie. Det ene vil bli levert i slutten av mai og den andre, Atlantic Guardian, er på leie til september 2021.

– Sier dette mest om dere, eller om markedet?

– Jeg vil si markedet. Vi har opplevd to kontraktsbrudd, og oljeselskapene kutter kraftig i sine letebudsjetter, sier Eimstad.

– Hvorfor sier dere opp de ansatte, og ikke midlertidig permitterer?

– Det er på grunn av usikkerheten i markedet, sier Eimstad.

3,2 mill. dollar i egenkapital

EMGS er et forholdsvis lite børsnotert selskap, og det siste året har markedsverdien falt med 74 prosent, ned til en markedsverdi på 95,6 millioner kroner.

Koronakrisen og oljeprisfallet har ført til en «rask forverring» i selskapets ordrebok for 2020, skriver EMGS.

Fredag melder også selskapet at deres kontrakt utenfor Senegal og Mauritania er blitt utsatt på ubestemt tid. EMGS skriver også at de ikke forventer å finne jobb for fartøyet som skulle begynne sitt arbeid i mars.

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en egenkapital på 15,9 millioner dollar, tilsvarende 15 prosent av totalkapitalen i selskapet. Dette er imidlertid langt bedre enn året før, 2018, da selskapet bare hadde 3,2 millioner dollar i egenkapital. I 2019 hadde selskapet et resultat før skatt på 16,7 millioner dollar, som følge av et meget sterkt fjerde kvartal.