Golden Ocean advarer om Wuhan-viruset i kvartalsrapport

I tørrlastrederiets kvartalsrapport for fjerde kvartal varsler selskapet om at ordinær virksomhet mest sannsynlig må vente som følge av Wuhan-viruset.

Publisert Published on 18.02.2020 09:56

Det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet Golden Ocean rapporterer tirsdag morgen om et resultat på 41 millioner dollar, tilsvarende omkring 382 millioner kroner, i fjorårets siste kvartal.

Det er opp fra 342 millioner kroner i samme periode året før.

Samtidig skriver selskapet at det er for tidlig å estimere de langsiktige konsekvensene av Wuhan-viruset, men understreker at ordinær virksomhet etter all sannsynlighet ikke vil gjenopprettes i nærmeste fremtid.

Lite sannsynlig at ordinær virksomhet gjenopptas

– Informasjonen vi får fra Kina gir ikke et komplett bilde av den nåværende påvirkningen av viruset, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Det er lite sannsynlig at ordinær virksomhet vil gjenopprettes raskt.

Golden Ocean skriver at råvarerelaterte leverandørkjeder vil bli forstyrret av virusutbruddet. I tillegg varsler selskapet om at ferdigstillelsen av skrubber-installasjon på enkelte skip har blitt utsatt som følge av Wuhan-viruset. Fra før har selskapet installert skrubbere på 14 av 23 capesize-skip.

Selskapet legger til at dersom de svake markedsutsiktene fortsetter øker sannsynligheten for skraping av skip. I januar 2020 ble fem capesize-skip skrapet, noe som er det meste siden april i fjor.

– Utfordrende scenario

Styret besluttet et utbytte på 5 cent per aksje for fjerde kvartal 2019, noe som er lavere enn ventet.

Ola Lorentzon, styreleder i Golden Ocean, peker på utfordringer i en kommentar til resultatetsrapporten.

– Golden Oceans solide resultat fortsatte i fjerde kvartal til tross for svakere rater. Selv om selskapet har vist sitt inntjeningspotensiale over det siste året, presenterer markedet et utfordrende scenario som vil påvirke våre resultater på kort sikt, sier han.