Denne uken var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Bergen for å møte medlemmer i bransjeforeningen Maritime Bergen. Foto: Jannica Luoto

Nå er det blitt flere norske sjøfolk på norske skip

En ny oversikt viser at antall norske sjøfolk på norske skip har økt med nesten 400.

Publisert Published on 30.07.2019 07:04

En ny oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20.000 norske sjøfolk på norske skip.

Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før.

– De siste årene har antall sjøfolk holdt seg stabilt til tross for tøffe tider i næringen og oljeprisfallet, nå ser vi en positiv utvikling og samtidig rekordinnflagging til de norske skipsregisterne. Det er veldig gledelig, og jeg håper at vi også fremover vil få en økning i antall norske sjøfolk på norske skip, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Sysla.

Manglet oversikt

Etter mange år med dårlig statistikkgrunnlag over norske sjøfolk ba nærings- og fiskeridepartementet Statistisk sentralbyrå (SSB) om å utarbeide en ny oversikt i 2018.

Det var da 20 år siden SSB hadde sluttet å føre statistikk, mens Rederiforbundet sluttet å hente inn bemanningstall i 2009.

– Hvordan kan man være sikker på at disse tallene stemmer når statistikkgrunnlaget har vært så dårlig tidligere?

– Det er alltid en ulempe å endre måten man teller på, særlig når det man har manglet en oversikt. Det skulle bare mangle at vi har en god oversikt over norske sjøfolk. At vi skulle begynne å samle inn tall igjen var en av de første beslutningen jeg tok som minister, sier Røe Isaksen.

Flest i Møre og Romsdal

De ferske tallene fra SSB viser at det i 2018 jobbet 20.141 norske sjøfolk på norske skip.

På skip som er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) økte antall norsk sjøfolk fra 15.300 i 2017 til 15400 i 2018, etter en nedgang i 2016 og 2017.

Det har også vært en økning i antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2018 var det om lag 2100 norske med arbeid om bord på NIS-registrerte skip, en økning på om lag 350 personer.

I april 2019 var i alt 622 skip registrert i NIS, og de siste fire årene har det blitt 87 flere skip i skipsregisteret. Rundt 11.600 personer er nå omfattet av tilskuddsordningen for norske sjøfolk.

Flere seiler under norsk flagg

– Det er et tegn på at vi har en vellykket maritim politikk, hvor vi har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk gjennom egne tilskuddsmodeller for sjøfolk og at man har skapt trygge rammebetingelser for næringen, sier Røe Isaksen.

Samtidig som antall norske sjøfolk på norske båter har økt, har det vært en nedgang i antall sjøfolk som jobber på utenlandsregistrerte skip siden 2016.

I vår kunne Sysla melde at maritime utdanninger er mer populære enn noen gang. Da næringsministeren var på besøk hos interesseorganisasjonen Maritime Bergen mandag, var også utdanning et hett tema.

– Den maritime næringen må bli enda flinkere til å vise frem de enorme mulighetene som ligger her. Det er stor utfordringer som skal løses, som å få ned klimautslipp, effektivisere og digitalisere flåten. I dag er vi en maritim stormakt, men skal vi fortsette å være er bransjen nødt til å tiltrekke seg de beste hodene, sier Røe Isaksen.