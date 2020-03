Illustrasjonsbilde Polarcus Amani. Foto: Polarcus. More

Polarcus avbryter kontrakt i Afrika

Et oppdrag for Polarcus i Vest-Afrika blir avbrutt, selskapet melder at flåteutnyttelsen blir negativt påvirket.

Publisert Published on 20.03.2020 09:25

I en børsmelding fredag morgen melder seismikkselskapet Polarcus at deres operasjon i Vest-Afrika opphører.

Dette fordi deres oppdragsgiver har besluttet å avslutte prosjektet.

Polarcus skal få en kompensasjon for avbrytelsen og selskapet er i diskusjoner for alternative muligheter for bruk av fartøyene.

Flåteutnyttelsen i 2020 ventes derfor å falle.

Les også: Axxis Geo Solutions får utvidet kontrakt i Midtøsten