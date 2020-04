2011-skipet Tugela fra Wallenius Wilhelhelmsen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix More

Wilh. Wilhelmsen-smell på 1,7 milliarder kroner

Etter valutasmell i et datterselskap varsler shippingselskapet kraftig milliardtap.

Hanna Ghaderi / E24

Publisert Published on 01.04.2020 07:27

Rederigruppen Wilh. Wilhelmsen eier en majoritetsandel i selskapet Treasure, som etter et fall i den sørkoreanske valutaen won mot dollaren, har ført til et tap.

Det fremkommer av en melding tirsdag.

Treasures investering i selskapet Hyundai Glovis har medført et tap på på rundt 225 millioner dollar, tilsvarende 2,34 milliarder kroner, i første kvartal.

For Wilhelmsens del beløper tapet seg til 165 millioner dollar, tilsvarende 1,7 milliarder kroner, for eiendelen på 75 prosent i Treasure.

Etter coronautbruddet har styret i Wilh. Wilhelmsen også besluttet å redusere det foreslåtte utbyttet fra de tidligere annonserte tre kronene per aksje, til to kroner.

Flere økonomiske oppdateringer

For Wilhelmsen Ship Management, som også er et heleid datterselskap, er det en risiko for redusert inntekt fra de skipene som er tatt ut av tjeneste. I tillegg fører reiserestriksjoner til at det fremkommer operative problemer relatert til mannskapet.

NorSea Group, som Wilh. Wilhelmsen eier 75 prosent av fører den lave oljeprisen til en forventning om redusert aktivitet de kommende kvartalene.

Wallenius Wilhelmsen har kunngjort en estimert reduksjon i volumet på første kvartal med 20 prosent, og dette inkluderer avbestilling av utbytte, resirkulering og permitteringer.