Flytedokken ved CCB før den sank i november 2018. Foto: Morten Wanvik

Den 12.000 tonn tunge flytedokken sank. Nå skal fylkesmannen bestemme om den kan bli liggende.

Kystverket har klaget på kommunens godkjenning om å la vraket ligge.

Publisert Published on 22.01.2020 15:54

26. november 2018 sank den 106 år gamle flytedokken på dramatisk vis ved kystbasen CCBs base utenfor Bergen.

Flytedokken, som i mange år var et landemerke på Laksevåg i Bergen, fikk i 2017 nye eiere og ble slept til Ågotnes. Her brukte CCB brukte mellom 10 og 15 millioner kroner på å ruste den opp.

Novemberdagen i 2018 var første gang den ble tatt i bruk etter restaureringen. Den omstridte og splitter nye slaktebåten «Norwegian Gannet» var på vei inn i den gamle dokken da den plutselig gikk til bunns, men klarte å komme seg ut i tide.

Siden har den 12.000 tunge flytedokken blitt liggende på havbunnen, i en skråning på mellom 10 og 60 meters dyp.

Her har dokken akkurat sunket ved CCBs base på Ågotnes. Slaktebåten «Norwegian Gannet» var på vei inn i flytedokken da den begynte å synke, men klarte å komme seg ut i tide. Foto: 2211-tipser

Kystverket: – Sammenlignbar med et tankskip

I høst fikk CCB, som eier dokken, medhold fra daværende Fjell kommune om at dokken kunne bli liggende.

Det har Kystverket reagert på. Kystverket er kritisk til saksbehandlingen og har bedt fylkesmannen vurdere lovligheten av vedtaket.

Lokalavisen Vestnytt og NRK har tidligere omtalt saken.

Nå er det opp til fylkesmannen i Vestland å avgjøre hva som skjer med dokken.

I anmodningen, som Sysla har fått innsyn i, skriver Kystverket at tidligere Fjell kommune, nå nye Øygarden kommune, ikke har hjemmelsgrunnlag til å fatte et slikt vedtak. Etter Kystverkets oppfatning er det kun Miljødirektoratet eller Fylkesmannen som har denne myndigheten.

Videre viser Kystverket til at vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven, og skriver at kommunen synes å legge til grunn at dokken omfattes av avfallsdefinisjonen i forurensningsloven. Dette er ikke Kystverket enige i.

«Flytedokken er 207 meter lang, 44 meter bred og har totalvekt på 12.000 tonn. Den er i størrelse sammenliknbar med et tankskip. Dokken må etter vår vurdering klart anses som en «større gjenstand» som faller utenfor den alminnelige avfallsdefinisjonen i forurensningsloven».

– Har vurdert konsekvensene

Sysla har ikke lyktes med å få en kommentar fra Øygarden kommune, men kommunen har tidligere uttalt til NRK at de synes Kystverket opptrer merkelig.

Kommunen mener selv at de har vurdert miljøkonsekvensene, og viser til en rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som viser at forurensningspotensialet er lite.

– Vi har gjort en helhetsvurdering. Først og fremst har vi tatt utgangspunkt i en miljørapport fra NIVA, som vi må stole på at er god. Vi har ikke grunn til å trekke den i tvil, uttalte plan- og bygningssjef Hanna Gjesdal i daværende Fjell kommune til NRK.

Frykter enorme kostnader

CCB, som eier dokken, frykter store utgifter ved en eventuell heving og ønsker derfor at den skal bli liggende.

– Dette skyldes ikke at vi har et ønske om at den skal bli liggende i seg selv, men kostnadene med å heve den er veldig store i forhold til forurensningspotensialet, sier administrerende direktør i CCB, Øyvind A. Langedal og viser til NIVA-rapporten.

– Konklusjonen fra denne rapporten er at det stort sett bare er stål som ikke vil påvirke omgivelsene. Dokken inneholder heller ikke olje eller diesel, og vi har fjernet kranene som inneholdt noe hydraulikkolje. De utslippene som kom da dokken sank er fanget opp med lenser, sier Langedal til Sysla.

Dokken er over dobbelt så stor og tung som fregatten «Helge Ingstad» som sank i Hjeltefjorden noen uker tidligere i 2018. Kostnadene med å heve og frakte vraket til Haakonsvern endte for øvrig på svimlende 765 millioner kroner.

– Vi har hørt alle erfaringene fra hevingen av «Helge Ingstad», så det kan fort bli snakk om betydelige summer. Det å heve en dokk på 12.000 tonn er en stor operasjon, sier Langedal.

Flytedokken var i mange år et kjent landemerke ved BMV på Laksevåg i Bergen, Her fra 2005. Foto: Jan M. Lillebø

– En ressurs man plikter å utnytte

I likhet med Kystverket har også Miljøvernforbundet reagert sterkt på avgjørelsen og påklaget vedtaket. De mener at stålet bør gjenvinnes.

– Det er tre tiår siden det var legitimt å dumpe 12 000 tonn med stål i havet. Dette er en ressurs som man plikter å utnytte. Så enkelt er det. For et selskap med såpass god likviditet som CCB finnes det ikke unnskyldninger, sier nestleder Ruben Oddekalv til Sysla.

Selv om Oddekalv vedgår at stålet i seg selv ikke utgjør en direkte miljøtrussel, mener han at malingen og størrelsen på dokken i seg selv har et forurensningspotensial.

– Uvanlig sak

Miljødirektør hos fylkesmannen i Vestland, Kjell Kvingedal, kan ikke si noe om når det kommer en avgjørelse, men beskriver det som en spesiell sak.

– Dette er noe vi prioriterer. Samtidig har vi ikke vært borti denne typen saker tidligere der en statlig etat har krevd lovlighetskontroll av et kommunevedtak. Det er uvanlig, sier Kvingedal til Sysla.

CCB-direktør Langedal legger ikke skjul på at han håper at kommunens første vedtak blir stående, og at dokken kan bli liggende.

– Vi må bare forholde oss til at det kommer klager, og de må behandles på en ordentlig måte, sier Langedal til Kystverket og Miljøvernforbundets reaksjoner.

Dokken da den forlot Wallsend-verftet i 1912. Foto: Tyne & Wear Museums

Overlevde to verdenskriger

Den enorme konstruksjonen, som på et tidspunkt var verdens største flytedokk, har en lang historie.

I 1911 ble den bestilt av daværende krigsminister Winston Churchill. Året etter ble den ferdigstilt ved Wallsend-verftet nær Newcastle, før den ble overlevert til den britiske marinen.

Dokken var i krigstjeneste både i første og andre verdenskrig, hvor den blant annet utrustet britiske krigsskip og hugget opp tyske marinefartøy.

Siden ble dokken solgt videre til Nederland og Sverige, før den i 1991 endte opp hos BMV på Laksevåg, hvor den lå frem til den ble solgt til CCB i 2017.