Seismikkfartøyet «Vantage». Foto: Eidesvik Offshore

Eidesvik tildelt seismikkontrakter

«Vantage» og «Subsea Viking» får mer arbeid av Seabed Geosolutions.

19.02.2020 09:55

Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore har forlenget to kontrakter med Seabed Geosolutions.

Kontraktene omfatter seismikkfartøyet «Vantage» og «Subsea Viking», og vil være en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter.

Varigheten for kontraktene er om lag fire måneder for hvert skip, med opsjoner for ytterligere forlengelse.

– Vi er veldig fornøyd med disse kontraktstildelingene, og ser frem til å fortsette vårt langvarige forhold med Seabed Geosolutions, sier Eidesvik-direktør Jan Fredrik Meling.