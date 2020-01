En gruppe mennesker tas om bord i et av Solstad-skipene. Foto: Solstad Offshore

Solstad-skip deltok i hjelpearbeidet i brannrammede Australia

To av skipene til Solstad Offshore fraktet viktige forsyninger til brannofre rammet av de kraftige brannene i Australia.

Publisert Published on 17.01.2020 13:52

Flere skip, helikoptre og andre ressurser er mobilisert for å bidra med hjelp til de voldsomme skogbrannene i Australia, som til nå har krevd 27 menneskeliv.

Det inkluderer to norske ankerhåndteringskip tilhørende Solstad Offshore – Far Saracen og Far Senator – som normalt jobber for Esso med forsyningstjenester til gass- og oljeplattformer i Bass Strait.

Grunnet naturkatastrofen som utspiller seg i området, spurte australske myndighetene om Solstad-fartøyene kunne bistå i logistikkoperasjonen i Mallacoota, skriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

– Det sa vi selvsagt ja til, sier Lars Peder Solstad, toppsjef i Solstad Offshore, til direktoratet.

Fraktet viktige forsyninger

Rederiet har flere fartøy som opererer i regionen, og skipene har i flere dager fraktet nødvendige forsyninger som mat, vann og medisiner til brannofre.

Til tider var det under 50 meters sikt som følge av brannen. Foto: Solstad Offshore

Solstad-skipet Far Saracen ble anmodet av australske myndigheter om å bistå i en logistikkoperasjon i Mallacoota i delstaten Victoria. Skipet brakte med seg livsnødvendige forsyninger til tusenvis av mennesker i nød, skriver den australske avisen ABC.

– De ankom flere dager før marinen, skriver Chris Nairey, en australsk politibetjent, på Facebook, ifølge avisen.

Barn og andre sårbare bodde om bord i Far Saracen inntil marinen ankom. Evakueringen som fulgte er en av de største som har skjedd i Australia i fredstid.

– Fantastisk innsats

I tillegg til 30 paller med mat og vann, brakte skipene diesel for å holde generatorene i byen i gang, etter at brannen hadde tatt strømmen i byen.

Solstad-sjefen Lars Peder Solstad roser mannskapet for innsatsen.

– Det er viktig å bidra når katastrofer som dette inntreffer. Alle om bord har gjort en fantastisk innsats både når det gjelder å få levert det mest nødvendige, og ta vare på de som trenger det mest, sier Solstad.

Også ABC lovpriser hjelpen de fikk fra de to Solstad-skipene:

“De jobbet utrettelig med å se etter syke mennesker, eldre, småbarn og tenåringer med spesielle behov”, skriver avisen.

– De har gitt oss mat, senger og sørget for at vi kunne ta en pust i bakken. Dette er det mest organiserte, velholdte og profesjonelle stedet jeg noen gang har sett, og kapteinen og hans mannskap fortjener å bli anerkjent, skrev politibetjent Chris Nairey i et Facebook-innlegg, som siden er blitt delt over 23.000 ganger verden rundt.

De mest sårbare bodde om bord i Solstadskipet Far Saracen inntil marinen var på plass. Foto: Solstad Offshore

Solstad Senator var ett av seks Solstad-fartøy som i høst fikk kontrakt med Woodside for å støtte flere offshore borekampanjer i Australske farvann. Aksjen steg 19 prosent på Oslo Børs etter nyheten.

Kontrakten kom i en krevende tid for rederiet. Før avtalen var omlag en tredjedel av selskapets forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip i opplag uten arbeid, samtidig som selskapet har en samlet gjeld på om lag 30 milliarder kroner.

På slutten av fjoråret fikk selskapet forlenget en avtale om rente- og avdragsfrihet med flere kreditorer frem til 31. mars 2020.

