Tankbåten Stolt Invention, bygget i 1997 og har en dødvektstonn på 36.905. Foto: Stolt-Nielsen.

Stolt-Nielsen selger seg helt ut av Avance Gas

Stolt-Nielsen realiserer gevinst på nesten 100 millioner kroner.

Publisert Published on 31.01.2020 08:04

Kjemikalierederiet Stolt-Nielsen har solgt seg helt ut av Avance Gas Holding, i en transaksjon som fant sted i fjorårets fjerde kvartal.

Salgsbeløpet var på 25,9 millioner dollar, eller 238 millioner kroner. Dermed realiseres det en gevinst på 10,8 millioner dollar, tilsvarende 99,2 millioner kroner.

Det kommer frem i Stolt-Nielsens kvartalsrapport for fjerde kvartal 2019.

Grunnla Avance Gas i 2007

Det var Stolt-Nielsen selv som grunnla LPG-rederiet Avance Gas Holding i 2007. Men over de siste årene har Stolt-Nielsen trukket seg mer ut av selskapet.

– Vi har stor tro på Avance Gas og VLGC-markedet, men vår investering i selskapet er ikke lenger strategisk for Stolt-Nielsen. Vi har derfor redusert vår beholdning fra 8,5 til 5 prosent, sa konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen til Finansavisen i oktober i fjor, da selskapet først reduserte sin eierandel.

Gruppen bruker nå mer tid på å utvikle Avenir LNG, selskapets nye satsingsområde innen gass.

Svakere fjerde kvartal enn ventet

Torsdag la Stolt-Nielsen frem kvartalsrapporten for fjorårets siste kvartal, og viste til et sterkt kjemikalietankmarked. Men overskuddet var mindre enn ventet.

Selskapet hadde et driftsresultat på 47 millioner dollar, mot 29 millioner dollar samme periode i fjor.

Er gass redningen for et kullavhengig Europa og en bro til fornybarsamfunnet, eller er den bare en del av problemet? Hva vil gass bety for norsk oljebransje i framtiden? Hvorfor vil ikke oljeselskapene lete etter gass? Og hva er gassens politiske rolle?

Hør mer i Sysla-podkasten Det vi lever av: