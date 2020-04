Foto: Jon Ingemundsen More

Rødne vil søke både kriselån og «kontantstøtte»

For første gang i selskapets 65 år lange historie må Rødne permittere ansatte. Foreløpig er 20 sjøfolk og 15 kontoransatte permittert. Alle turistbåtene ligger til kai.

Tor Dagfinn Dommersnes

Publisert Published on 02.04.2020 10:56

– Det var slutt omtrent over natten. Inntektene stanset fullstendig opp, og vi satt igjen med de faste utgiftene som forsikringer, husleie, havneleie og strøm.

Det er Lars Andre Rødne, tredje generasjon i rederiet, som sier dette til Aftenbladet. Han står på Jorenholmen, en av de faste plassene til Rødne sine båter. Alle turistbåtene til Rødne ligger nå uvirksomme til kai. De Rødne-båtene som går i faste ruter er fortsatt i trafikk, selv om Kolumbus har redusert også der.

Selskapet har til sammen 120 ansatte, og foreløpig er 35 permittert.

– Det er en kritisk periode for oss, og vi må permittere enda flere dersom dette fortsetter. Og det skjer akkurat når turistsesongen skulle starte for fullt, sier Rødne.

Onsdag denne uken skulle Rødne ta imot og feire den aller største investeringen i selskapets historie, nemlig den unike båten «Rygerelektra». Det er en helelektrisk passasjerbåt for 297 passasjerer med en toppfart på 20 knop. Ingen annen elektrisk passasjerbåt i hele verden går så langt og så fort.

– Nå vet vi ikke hva som skjer med båten. Den ligger fortsatt ved verftet, Brødrene Aa i Nordfjord.

Solid økonomi

Rødne & Sønner er et familieselskap med solid økonomi. Charter og fjordturisme er en svært viktig del av virksomheten, men nå vet ingen hvordan turisttrafikken kommer til på bli framover.

– Det er sommersesongen som gir oss de store inntektene. Cruiseturister som skal til Lysefjorden og seks daglige turer til Flor og Fjære er bare to eksempler, sier Lars Rødne.

Krisehjelp trengs

Når inntektene stopper opp samtidig som faste utgifter løper, må noe gjøres. Og det raskt.

– Jeg har god kontakt med folk i banken, og vi kommer til å benytte oss av de krisepakkene som myndighetene har innført for næringslivet. Både billige lån og direkte pengestøtte kan det være aktuelt å søke om for oss, sier Rødne.

Det er Sparebank 1 SR-Bank som er bankforbindelsen.

– Ja, som jeg vurderer det, er både likviditetslån og såkalt kontantstøtte til næringslivet aktuelt i dette tilfellet, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarkedet i banken.

Mange har søkt

Onsdag hadde 100 bedrifter søkt om slike lån i SR-Bank. Banken har en total ramme på 2 milliarder kroner. Lånene kan innvilges raskt fordi staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Dermed trenger ikke bedriftene stille lånegarantier, og pengene kommer raskt på konto.

Men selv om banklån er billige og lett tilgjengelige, så skal de betales tilbake, og økt gjeld er ikke det som bedrifter i krise trenger aller mest.

Derfor lovet finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) sist fredag at det skal komme en ordning med «kontantstøtte» til næringslivet.

Detaljene i ordningen skal komme på plass på fredag denne uken.

– Jeg er rimelig sikker på at ordningen vil kunne hjelpe også Rødne, sier Medhus i SR-Bank.

Pålagt å stenge

Det er de mange bedriftene som ble tvunget til å stenge ned på dagen, som frisørsalonger og serveringssteder, som vil få mest støtte gjennom denne ordningen.

Likevel tror Tore Medhus at også Rødne vil kunne få slik hjelp.

– Indirekte ble vi jo tvunget til på stenge når utenlandske turister ble nektet å komme, sier Rødne. Han tror bestemt at han vil søke om pengestøtten.

Høyst usikker

Lars Andre Rødne føler sterkt på usikkerheten i disse dager.

– Dersom vi får normale tilstander i løpet av noe uker, så er ikke dette veldig farlig. Men jeg er veldig spent på hvordan turisttrafikken blir i sommer, og om det kommer utlendinger i det hele tatt.

Håpet for både ham og alle andre i turistnæringen i Norge er at flere nordmenn enn normalt vil feriere i hjemlandet. Men det avhenger selvsagt av at folk kan og vil forlate hjemmets lune rede.