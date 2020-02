Teekay Shipping mistenkes for miljøkriminalitet etter å ha sendt «Navion Britannia» til opphogging på en strand i India. Foto: Jon Ingemundsen

Teekay sendte flere skip til opphogging i India

Rederiet Teekay sendte to skip til opphogging i India i 2019 i tillegg til «Navion Britannia» i 2018.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

Rederiet Teekay Shipping med hovedkontor i Stavanger, etterforskes for miljøkriminalitet for å ha sendt skip til opphogging i India i 2018. Nå viser det seg at rederiet også sendte to skip til opphogging i India i 2019.

Dette skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen dreier det seg om de henholdsvis 21 år og 18 år gamle tankskipene «Alexita» og «Nordiv Spirit» som ble sendt til Alang i India i mai og juni 2019. Det er en fersk oversikt fra den Brussel-baserte organisasjonen Shipbreaking Platform som dokumenterer at to Teekay-skip ble hogget i Alang i India i 2019.

Omstridt hogging

Det har i årevis foregått opphogging av gamle skip på strender i Asia, og i land som India, Bangladesh og Pakistan. De to sistnevnte landene anses som verstingene i denne industrien, hvor skip sendes til strender og skjæres opp av et stort antall arbeidere med dårlig beskyttelse. Denne aktiviteten fører også med seg stor fare for utslipp av uønskede stoffer til miljøet, skriver Aftenbladet.

Denne industrien kalles for «beaching» av skip og er i utgangspunktet ikke ulovlig. Imidlertid er det en del ulike regelverk som kan ramme selskaper som sende skip til hogging på strender. Dersom selskapet fra Norge gjør dette, kan det være brudd på forurensningsloven. For at dette skal være ulovlig må skipene hogges på strender som ikke er EU-godkjente, og skipene må ha seilt under norsk flagg eller EU-flagg eller ha vært i EU farvann da opphogging ble bestemt.

I forrige uke kom det fram at Stavanger-baserte Teekay Shipping Norway mistenkes for miljøkriminalitet for bevisst å ha eksportert skipet «Navion Britannia» til opphogging i Alang i India. Politietterforskere fra Økokrim og Sør-Vest politidistrikt gjorde en razzia ved selskapets kontorer i Verven i Stavanger på tirsdag i forrige uke.

Ingvild Sæther, sjef i Teekay Offshore i Stavanger. Foto: Teekay

– Deler gledelig alle fakta

Det er Ingvild Sæther som leder Teekay Offshore i Stavanger. Ifølge Dagens Næringsliv ble hun overrasket da razziaen ble kjent.

– Ja, det kom helt ut av det blå. Men når det er sagt, deler vi gledelig alle fakta rundt denne saken, for vi har absolutt ingenting å skjule, uttalte hun til avisen.

Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim fortalte til Aftenbladet i forrige uke at Teekay er siktet etter forurensningsloven og for brudd på avfallsforskriften.

Etterforsker eksporten

– Vi har ikke konkrete opplysninger om hva som har skjedd med skipet etter at det ankom en strand i India. Men det er ikke hav som har skjedd med skipet som er viktig for oss. Vi retter etterforskningen mot eksporten i seg selv. Gjennom etterforskningen vil kartlegge om det er tale om ulovlig avfallseksport eller ikke, sa Bache Dahl.

Hun opplyste videre at politiet ikke har tatt stilling til om den siste turen «Navion Britannia» gjorde til en strand i India kan benevnes for «beaching».

Pressekontakt Axel Wiedenmann uttalte til Aftenbladet i den anledning at rederiet ikke har noe å skjule og at Teekay kan tilbakevise anklagene som er kommet.

