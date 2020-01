Anne Jorunn Møkster foran Stril Pioner i 2018. Foto: Jon Ingemundsen

Fire strake år med røde tall for Stavanger-rederiet Møkster

De siste årene har offshorerederiet et samlet underskudd på over én milliard kroner. Også i år blir det minus, men det er lys i enden av tunnelen.

Publisert Published on 11.07.2019 07:00

– Det er fantastisk! Det er lenge, lenge siden det har vært tom kai her på Tasta, smiler Anne Jorunn Møkster, som er toppsjef og medeier i familierederiet Møkster Shipping.

Da bildet over ble tatt i fjor, lå giganten Stril Pioner til kai utenfor kontorbygningen på Skogstø. Der har den ligget i opplag uten arbeid i over halvannet år. På det meste lå også tre andre skip der som en konstant påminnelse om de dårlige tidene. Men for knapt to uker siden seilte forsyningsskipet ut for å jobbe for Equinor. Så når Møkster nå ser ut av vinduet, er det ingen båter å se.

– Det har vært et stort prosjekt å få den klar for sjøen igjen, og også en betydelig investering. Derfor var det en veldig god følelse da skipet seilte. Kontrakten er relativt kort, men vi gjorde jo dette fordi vi tror markedet blir bedre framover, sier Møkster til Sysla.

Fakta Simon Møkster Shipping Etablert i 1968 av skipskaptein Simon Møkster.

Hovedkontor på Tasta i Stavanger.

625 ansatte.

Flåten består av 22 skip. 18 av dem er helt eller delvis eid av Møkster, mens fire er på driftsavtale.

Driver i dag nesten utelukkende i offshore, med forsyningsbåter, beredskapsskip og fartøy for å støtte havbunnsoperasjoner. I tillegg kommer en liten del av omsetningen fra havvindsegmentet.

Selskapet eies av søsknene Anne Jorunn, Alf og Astrid Simone.

Dårlige kontrakter

At Stril Pioner nå har fått jobb, er et av flere tegn som vitner om litt bedre tider. Det kommer godt med etter noen fryktelige år.

De fire siste årene har endt med negative tall på bunnlinjen. Det samlede underskuddet før skatt har vært på over én milliard kroner. Mye skyldes at skipenes verdi er skrevet ned med mange hundre millioner. Siden 2014 er rederiets egenkapital nesten halvert – fra 1,6 milliarder til drøyt 800 millioner kroner.

I fjor endte inntektene på 707 millioner kroner, omtrent det samme som året før. Underskuddet ble 56,7 millioner kroner, som var en betydelig forbedring fra 118 millioner i minus året før.

– Tallene er ikke lystige. Det er tungt å gå i minus år etter år. Det er pyton å være i en situasjon der vi gjør så godt vi kan på alle måter, men likevel er markedet slik at vi ikke får betalt det vi behøver. Når dagen er omme, har vi tapt penger, sier Møkster, som sier dårlige kontrakter er den viktigste årsaken til underskuddene.

Mot pluss i 2020

Også i år viser prognosene at det blir røde tall i regnskapet, men fra 2020 skal det igjen bli pluss.

– Vi kan ikke holde på med disse minusresultatene i mange år. Neste år må vi levere ordentlige tall, og det tror jeg vi kommer til å gjøre, sier Møkster og viser til at de langsiktige kontraktene begynner å få bedre priser.

Mens mange servicebedrifter i oljenæringen har kommet seg godt på fote igjen etter den dramatiske oljekrisen som begynte i 2014, er offshorerederiene blant de som fortsatt sliter betydelig.

“Offshoresegmentene forventer fortsatt krevende markeder med høye opplagstall, fortsatt press på ratene og forholdsvis korte tidshorisonter på kontraktene,” skrev Rederiforbundet i sin konjunkturrapport tidligere i år.

– Det har tatt mye, mye lenger tid enn jeg så for meg. Oljeselskapene ble friskmeldt allerede for flere år siden, og jeg trodde det skulle skje raskere også for oss, sier Møkster.

Forklaringen ligger blant annet i at prosjekter har blitt utsatt, og at rederiene er langt nede i næringskjeden: Først når riggene får arbeid, blir det jobb også for offshoreskipene. Leieprisene for skipene er også fortsatt lave.

Nye markeder

Men selv om det fortsatt er tøft, peker altså pilene utvilsomt oppover.

– Fra mars har markedet løftet seg. Nå tror vi det blir mer stabilt framover. De langsiktige kontraktsprisene er ikke der de bør være ennå, men beveger seg i riktig retning, sier Møkster.

Samtidig gjøres det forsøk på å få fotfeste i andre markeder enn oljebransjen. Allerede jobber et skip med havvind utenfor Nederland.

– Jeg tror mye kunnskap kan overføres fra for eksempel olje til vind. Det er veldig viktig å finne nye bein å stå på. Vi blir veldig sårbare når alt handler om olje, sier Møkster.

Hennes eget rederi har skiftet beite tidligere. De første årene etter etableringen i 1968 drev det bare med frakt av last. Først i 1981 ble det første fartøyet bygget om og tilpasset oljenæringen.

– Det handler om maritim kompetanse. Vi kan bygge og drifte alle typer båter, det handler om hva kundene vil ha, sier Møkster.