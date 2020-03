Hurtigruten setter nå 14 av 16 skip ut av drift. To skip vil drive spesialtilpasset lokaltrafikk mellom Bodø og Kirkenes. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix More

Hurtigruten avlyser seilinger – permitterer ytterligere 2.600

Hurtigruten tar 14 av 16 skip midlertidig ut av drift. 2.600 nye permitteringer fører til at selskapet nå har permittert totalt 2945 ansatte.

NTB

Publisert Published on 19.03.2020 07:15

– Vi har en tett dialog med de tillitsvalgte for å sikre en best mulig prosess. Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for alle som nå berøres av permitteringene, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

To skip skal etter avtale med regjeringen drive spesialtilpasset lokaltrafikk mellom Bodø og Kirkenes. Disse vil sikre transport av passasjerer og varer til samfunnene langs kysten, opplyser selskapet.

