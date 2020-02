Her strandet «MV Alta» etter ett og et halvt år med eierløs seiling over Atlanteren. Foto: Irske Kystvakten / AP

«Spøkelsesskipet» ble bygget i Norge og har drevet uten mannskap siden 2018

Skipet har vært innom både Afrika og Nord-Amerika. Søndag gikk det på grunn i Irland.

Publisert Published on 21.02.2020 07:24

Lasteskipet «MV Alta» ble sist observert i bruk for ett år og fem måneder siden utenfor Bermuda i Nord-Atlanteren ved kysten av Nord-Amerika. Så fikk lasteskipet problemer fra stormen «Leslie». Den amerikanske kystvakten evakuerte de ti som var om bord.

Som følge av forvirring over hvem det var som egentlig eide skipet, ble «MV Alta» til et forlatt «spøkelsesskip», og drev over Atlanterhavet uten mannskap i omkring ett års tid, skriver irske Independent.

På sin reise over Atlanteren var det mannskapsløse skipet innom Afrika-kysten og Den iberiske halvøy, før Gulfstrømmen drev skipet nordover.

Søndag grunnstøtet det sør for byen Cork i Irland.

– Dette er svært uvanlig, sier en talsperson for den irske kystvakten til avisen Irish Examiner.

Lenge før skipet het «MV Alta», og lenge før det ble eierløst utenfor Bermuda, seilte skipet utenfor Norskekysten med stavangerske – og senere bergenske – eiere.

Driftet på Vestlandet

Det 77 meter lange «spøkelsesskipet» ble bygget på Trønderverftet i Hommelvik i 1976 for Det Stavangerske Dampskibsselskap. Da ble det brukt til godsrutefart på Norskekysten.

Senere ble driften overlatt til Rederiet Harald Sætre i Bergen, under navnet «MV Tananger».

– Skipet kom senere inn i Nor-Cargos linjesystem og ble i rundt 1987 solgt til Tromsø som «Pomor Murman», forteller skipsfarthistoriker og forfatter, Dag Bakka jr., til Sysla.

Også analyseselskapet Vesselsvalue bekrefter dette.

Skipet seilte under norsk flagg og ble driftet fra Kristiansund fra 1994 til 1999. Skipet ble senere flagget ut til Malta og solgt til rederiet Nileys Maritime.

Siden århundreskiftet har det byttet navn og flagg flere ganger, og fra 2017 gikk «MV Alta» under tanzaniansk flagg.

Frem til stormen «Leslie» pensjonerte skipet i høsten 2018.

Her er skipet fotografert i September 2019 av den britiske marinen. «Merkelig», var marinens beskrivelse av det forlatte skipet da de la ut bilder på Twitter. Foto: HMS/Protector

Funnet av mann på joggetur

Søndag, over ett år etter at skipet ble erklært eierløst, dukket skipet opp i Irland, etter at «spøkelsesskipet» først ble sett utenfor den afrikanske kysten seks måneder tidligere. Det var en irsk mann på joggetur som først merket seg det usedvanlige synet av et grunnstøtt lasteskip klemt opp mot klippene.

– Jeg har aldri, aldri, sett noe forlatt på denne måten før, sier sjef i for RNLI Lifeboat Operations i området der skipet drev i land, ifølge Irish Examiner.

Det er usikkert akkurat hvordan skipet ble forlatt, og hvordan skipet har drevet i Atlanterhavet så lenge uten noen om bord.

Ifølge Independent overlevde lasteskipet to kapringsforsøk utenfor Afrika-kysten for en tid tilbake siden. Skipet skal ha blitt drevet til de irske klippene av stormen «Dennis» som har herjet på den britiske halvøy den siste tiden.

Ber folk holde seg unna

I september 2019, 11 måneder etter at skipet først ble forlatt, ble det oppdaget av det britiske marineskipet «HMS Protector» midt i Atlanterhavet.

Mannskapet la ut bildene på Twitter, og omtalte hendelsen som «merkelig». Den britiske marinen visste først ikke hvor skipet kom fra, og beskrev det som et «tilsynelatende forlatt handelsskip». De konkluderte senere at det var «MV Alta» de hadde funnet.

The Journal skriver at det nå er den irske marineministeren sitt ansvar, som vil prøve å finne eieren av skipet. Myndighetene i Cork har vurdert risikoen rundt oljeutslipp, og det ser hittil ikke ut til at det har skjedd noen forurensning.

Nå har irske myndigheter blitt kontakten av en ukjent person som hevder å være eier av skipet, skriver Independent. Men dersom eierskapet ikke bekreftes, vil myndighetene ha lov til å flytte på, og muligens hogge, skipet.

Irske myndigheter advarer samtidig folk om å holde seg unna fartøyet.